"Официально муж и жена": блогерша Манекен вышла замуж за своего избранника (фото)

Что известно

Так, в Instagram-stories Ксюша обнародовала копию свидетельства о браке и оставила к нему трогательную подпись.

"Ну все, дело сделано, любовь моя. Бежать бесполезно. Официально муж и жена", - написала она.

Ксюша Манекен вышла замуж (Фото: instagram.com/maneken007)

Кроме того, в других публикациях блогерша показала подготовку к свадьбе, которая, как можно увидеть, прошла за городом. Она призналась, что испытала большой стресс.

"Еще никогда не в жизни не испытывала такого стресса, хоть бы не потерять сознание. Надеюсь, что после церемонии попустит. Отдельная благодарность нашим организаторам, которые сделали все возможное и невозможное, особенно когда вчера мы сообщили, что хотим изменить концепцию свадьбы", - рассказала интернет-звезда.

Подготовка к свадьбе (Фото: instagram.com/maneken007)

Еще Манекен показала свои сборы невесты, и в одной из stories можно увидеть ее праздничный макияж и укладку. Также она обнародовала детали свадебного образа.

"О моем свадебном наряде нужно будет рассказывать отдельно. Считаю, что Эльвира Гасанова создала что-то нереальное. Позже все увидите", - отметила Волощук.

Макияж и свадебный наряд (Фото: instagram.com/maneken007)

Также на странице фотографа, которую пригласила Манекен, можно увидеть первые свадебные фотографии. Так, для особого дня блогерша выбрала полупрозрачное платье, которое подчеркнуло фигуру. В то время как ее избранник Андрей предстал в классическом черном костюме, завершив его белой рубашкой и бабочкой.

свадебные кадры (Фото: instagram.com/stories/miramiller.art)

Что известно об отношениях пары

О своем избраннике Ксюша охотно рассказывает в соцсетях и не скрывает, что он "делает ее самой счастливой женщиной в мире". Андрей, как известно, занимается продажей недвижимости.

Когда Манекен объявила о помолвке, призналась, что теперь она "знает, что такое настоящая любовь".

"Человек, который не только собирает мебель для нас, но и делает меня самой счастливой женщиной в мире", – писала Манекен.

К слову, Ксюша Манекен - украинская блогерша и фотограф. Уроженка Кременчуга с 19 до 22 лет работала эскортницей, и она не стесняется открыто рассказывать об этом в соцсетях и интервью. Позже Ксения создала собственное брачное агентство.

В марте прошлого года попала в скандал из-за публикации фото награды от ГУР за содействие военной разведке. Когда на нее полилась волна критики, то инлюэнсерша заявила, что получила эту награду еще в октябре 2022 года, однако решила рассказать о ней только сейчас.