На одежде пятна от солнцезащитного крема? 4 способа их удаления

Как удалить пятна от солнцезащитного крема с одежды

Перед стиркой вещей, пятна, оставленные защитой от ультрафиолета, необходимо предварительно обработать - иначе они могут потемнеть, что усложнит их удаление.

Загрязненные участки можно очистить как домашним, так и магазинным средством, выбирая способ в соответствии с материалом.

В частности, не стоит экспериментировать с деликатными тканями или теми, которые можно стирать только в химчистке - агрессивное средство может повредить материал и уничтожить краску.

Также избегайте использования хлорного отбеливателя, который может оставить пятно навсегда. Если вы живете в местности с жесткой водой, советуют использовать смягчитель воды для стиральной машины или стирать вещи вручную дистиллированной водой.

После удаления пятна от солнцезащитного крема с белой одежды, вещи советуют сушить под солнечными лучами - ультрафиолет приводит к дополнительному осветлению ткани.

Средством для удаления ржавчины

Следуйте инструкциям изготовителя по использованию средства на ткани. После нанесения средства для выведения ржавчины следует использовать губку (или старую мягкую зубную щетку или щетку для ногтей), чтобы втереть средство в ткань и удалить пятно.

После того как пятно будет выведено, постирайте изделие в обычном режиме. Убедитесь, что пятна полностью выведены, прежде чем класть одежду в сушилку, так как высокая температура в приборе может закрепить пятна, сделав их очень сложными для вывода.

Пятновыводителем

С тканей, которые можно стирать, осторожно соскребите твердые остатки тупым ножом. Если ткань еще влажная, аккуратно снимите излишки, стараясь не размазать солнцезащитный крем дальше и работая со сторон пятна к центру.

Точечно обработайте участок пятновыводителем перед стиркой, следуя инструкциям производителя. Учитывайте, что для шелка вам понадобится безопасное для деликатных вещей средство.

Предварительно обработайте пятно, а затем выстирайте в тазу, с водой около 30 градусов, или на режиме деликатной стирки.

Лимонный сок с солью

Сочетание лимонного сока и соли может удалить пятна от ржавчины - как и от солнцезащитного крема.

Сначала советуют промыть загрязненный участок одежды, держа ткань под прохладной проточной водой. Работайте быстро - как только загрязненный участок полностью пропитался водой, положите вещь на ровную поверхность, где одежда может остаться на ночь.

Выжмите лимонный сок на пятно, тщательно смочив ткань, после этого необходимо насыпать на сок кучку соли. Оставьте лимонный сок и соль на ночь, чтобы они проникли в пятно и расщепили его. Утром счистьте соль мягкой щеткой и постирайте изделие, как обычно.

Разбавленным уксусом

Уксус широко применяют в стирке, для выведения пятен и смягчения ткани. Это средство также может помочь в удалении загрязнений от солнцезащитного крема.

Для этого уксус рекомендуют развести с водой в одинаковых количествах и нанести на пятно. Такое средство можно использовать для обработки пятен от солнцезащитного крема на плотной одежде и обивке, однако не применять на шелке и других деликатных материалах.