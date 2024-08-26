Неосторожность в маникюре? Вот, как можно удалить лак для ногтей с одежды и мебели

Большинство неудач домашнего маникюра являются временными, но пролитый лак на вашу любимую одежду может оставить неисправимый след. Но не паникуйте - вы можете удалить лак из одежды с помощью средств, которые, скорее всего, уже есть дома.

О том, как удалить лак для ногтей с разных поверхностей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как удалить пятно от лака

Большинство процедур по снятию лака не нуждаются в специальном оборудовании, но вы должны иметь под рукой несколько самых необходимых вещей, которые, пожалуй, у вас уже есть: моющее средство, ватные палочки и жидкость для снятия лака.

Впрочем, ни в коем случае не следует использовать горячую воду - это приведет к закреплению лака в волокнах. Также старайтесь не размазывать пятно.

Лучше промокните участок или используйте быстрые короткие круговые движения. Если вы будете тереть пятно, оно может распространиться на другую часть ткани. Кроме этого, не начинайте удалять пятно изнутри - работайте от внешней стороны пятна к центру.

Как удалить лак с мебели или одежды мылом

Поскольку этот метод не требует ацетона, он может быть использован на одежде, чувствительной к химическим веществам. Например, если ткань содержит ацетат, триацетат или модакрил.

Если вы имеете дело со свежим пятном, начните с удаления излишков. Не соскребайте лак с силой - вы вдавите его глубже в ткань, что усложнит его удаление.

Используйте что-то тупое, например визитную карточку или даже сложенный лист бумаги, чтобы аккуратно снять как можно больше лака с ткани. Чтобы обработать остальную часть пятна, намочите ватный диск жидким мылом или средством для мытья посуды - и проведите ним по пятну от внешнего края к центру.

Когда вата впитает лак, замените диск чистым, иначе вы рискуете сделать пятно еще хуже. Когда пятно исчезнет, ткань можно дополнительно промыть, добавив моющее средство. Удалить пятно от лака из обивки немного сложнее, но вполне возможно.

Сразу же следует использовать чистое бумажное полотенце, чтобы впитать как можно больше средства, двигаясь с наружных краев пятна к центру. Смочите чистую тряпку холодной водой и нанесите столовую ложку моющего средства.

Промокните или протрите загрязненную поверхность тряпкой, а когда пятно исчезнет, промокните поверхность чистой тряпкой, также смоченной прохладной водой.

Как удалить лак с одежды ацетоном

Даже если вы уверены, что материал устойчив к воздействию ацетона, проверьте средство на небольшом участке, чтобы убедиться, что он не изменил цвет.

Чтобы удалить пятна от лака ацетоном, кроме средства, нужны бумажные полотенца и ватные диски. Загрязненную одежду необходимо положить на ровную поверхность, поверх бумажных полотенец.

Или подложите старое полотенце под пятно и с помощью ватной палочки нанесите жидкость для снятия лака. Полотенце впитает краску и не даст пятну растекаться от жидкости для снятия лака.

Используя смоченные ацетоном ватные диски или палочки, осторожно промокните или протрите загрязненный участок, не размазывая пятно. Заменяйте полотенце и диски, когда они станут слишком насыщенными от лака.

Если пятно устойчиво или остались следы, советуют постирать вещи в стиральной машине, используя прохладную воду.

Как удалить лак для ногтей с ковра

Достаточно лишь немного средства для снятия лака без ацетона, чтобы ваш ковер снова стал как новый. В первую очередь как можно быстрее впитайте разлитый лак, используя бумажные полотенца или чистую тряпку.

Однако не трите, а промокните участок, чтобы пятно не размазалось. После этого возьмите жидкость для снятия лака без ацетона и вылейте небольшое количество на чистую тряпку, тщательно промокните загрязненный участок.

Этот процесс советуют повторять несколько раз, пока пятно не исчезнет.