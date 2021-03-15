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В одній з українських областей діти достроково пішли на канікули

Новость на русском → Понеділок 15 березня 2021 09:18
В одній з українських областей діти достроково пішли на канікули У Житомирі діти пішли на канікули (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Житомирі школярі пішли на канікули раніше часу. Все тому, що місто зараз знаходиться в "червоній" зоні. Діти пішли відпочивати на тиждень раніше, ніж передбачалося.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Відзначається, що останнім часом учні старших класів у Житомирі навчалися дистанційно, а діти з молодших класів ходили в школу. Рішення про те, як далі будуть навчатися діти - будуть приймати після канікул.

У Вінниці учні сьогодні повертаються до уроків після дострокових канікул. Займатися вони будуть також дистанційно. Слід зауважити, що Вінницька область хоча дотепер і знаходиться в "помаранчевій" зоні, але є одним з лідерів по приросту хворих.

В Одесі учні старших класів віднині будуть навчатися вдома, молодші класи поки ходять в навчальний заклад.

У Житомирі діти пішли на канікули

До речі, з вівторка, 16 березня, у Львові можуть перевести на дистанційну форму навчання школярів 5-11 класів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Відповідну пропозицію вніс мер Андрій Садовий.

Раніше повідомлялося, що курорт "Буковель" закривають з 13 березня. Курорт розташований у Поляниця Івано-Франківської області, яка знаходиться в "червоній зоні" карантину.

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