Вручили повістку під час відпустки? Як себе поводити та що робити

Хто може вручати такий документ і чи є штрафи за неявку у військомат

У соцмережах часто можна побачити повідомлення про те, що повістки масово вручають на Західній Україні. Навіть тим, хто поїхав туди у відпустку чи на вихідні. Аргументують це тим, що в цих областях під час війни поселилося багато переселенців. Так, ще в березні у Закарпатській ОДА заявили, що всі виїжджаючі в область чоловіки мають встати на військовий облік протягом 24 годин. Аналогічне рішення прийняли навесні й у Львові.

Але чи мають право вручити вам повістку, якщо ви поїхали на Західну Україну відпочивати та поселилися в готелі чи вибралися в Карпати на екскурсію? TRAVEL РБК-Україна поставило це питання юристам.

Повістку можуть вручити будь-де, і це законно

Зараз законодавством не визначено будь-яких вимог до місця вручення призивній особі повістки. Не передбачено, де саме має відбуватися таке вручення, не встановлено переліку таких місць, каже РБК-Україна Ірина Усіченко, адвокат АО "Місечко та Партнери".

"Тому вручення повістки в громадських закладах, готелях та ресторанах, на роботі, на блокпостах чи просто на вулиці цілком можливе, і це не порушення закону. Єдина вимога в такому випадку - попереднє встановлення особи на підставі документів, що її посвідчують (паспорт, посвідчення водія) перед врученням їй повістки. Тому чоловік у віці від 18 до 60 років може отримати повістку і в готелі, куди приїхав у відпустку. Незалежно від того, до якої черги мобілізації він належить", - каже вона.

Фото: Повістки можуть вручати на вулиці, блокпості, у супермаркеті, готелі або санаторії zmi.ck.ua)

Вимог щодо місця вручення повістки у законодавстві немає, підтверджує РБК-Україна та адвокат юридичної консалтингової компанії "Де-юре" Юрій Сергієнко.

"Тому, коли людині вручають з дотриманням усіх інших вимог законодавства повістку на вулиці, блокпості, у супермаркеті, готелі, санаторії або будь-якому іншому місті, це відповідає закону", - пояснює співрозмовник.

Хто і як має вручати повістки під час воєнного стану

Вручити повістку може співробітник військкомату або представник органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ. Повістку вручають особисто під розписку, а якщо людина відмовляється її отримати, то уповноважені особи складають акт про відмову від отримання в присутності свідків, каже Ірина Усіченко.

Повістки можуть видавати органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (військомату), додає Юрій Сергієнко.

"Цей перелік є вичерпним. І це значить, що будь-які інші органи або посадові особи не мають права вручати повістки. Наприклад, коли це намагається зробити співробітник поліції, представник територіальної оборони міста, ВСУ, Національної гвардії або будь-яка інша особа, це є незаконно. Тоді від отримання повістки ви можете відмовитись без будь-яких правових наслідків", - пояснює адвокат.

Фото: Якщо ви поїхали відпочивати на Західну Україну, вам там теж можуть вручити повістку, і це буде законно (Getty Images)

Зверніть увагу. Ні Положення, ні Закон "Про військовий обов’язок та військову службу" не передбачають, що такі особи заповнюють і тим більше підписують повістку. Тому якщо посадова особа формує повістку відразу перед вами, ви можете вважати вручення повістки незаконним, підкреслює експерт.

"На практиці такі посадові особи мають при собі пусті бланки повісток. Їх вони заповнюють на місці, коли встановили особу людини. І хоча на такій пустій повістці вже може стояти підпис керівника територіального центру комплектування (військомату), її заповнення безпосередньо при вас є незаконним. Адже рішення про виклик особи тоді фактично приймає не керівник територіального центру комплектування, а посадова особа військомату або органу місцевого самоврядування. А вони мають право тільки доставляти й вручати повістки", - каже Юрій Сергієнко.

Яким би способом вам не вручали повістку, адвокат радить зафіксувати посади та прізвища цих людей, чи є у них незаповнені бланки повісток, саму процедуру заповнення. Коли фіксуєте це, треба оголосити на відео, коли й хто це проводить. Назвіть дату, коли вам вручають повістку, своє прізвище та імена тих, хто її вручає чи підписує.

Штрафи за неявку. Що буде, якщо не прийти на виклик за повісткою

Важливо. Якщо людині вручили повістку, а від призову на військову службу під час мобілізації вона ухиляється, то має нести кримінальну відповідальність. Це загрожує позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, нагадує Ірина Усіченко.

Але є й підстави, коли можна не з'явитися до територіального центру комплектування (військомату), навіть якщо були дотримані всі процедури вручення повістки, каже Юрій Сергієнко.

Фото: У Львові чоловіки віком від 18 до 60 років, які приїхали з інших регіонів, мають стати на військовий облік протягом доби після прибуття (unsplash.com)

Поважними причинами неявки за повісткою, відповідно до п. 11 ст. 2 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" є:

\перешкода стихійного харак­теру; хвороба призовника; інші обставини, які позбавляють його можливості прибути; смерть або тяжка хвороба близького родича (чоловік, дружина, батько, мати, діти та інші).

"Якщо людина посилається на цю норму Закону, причина неявки має бути дійсно вагомою. Коли повістку вам вручили у готелі або санаторії, то у вас має бути путівка, план лікування, лікарські призначення тощо. Тобто будь-які документи, які свідчать про те, що у вас були заздалегідь заплановані дії відносно вашого життя та здоров’я", — пояснює адвокат.

Штрафи за неявку на виклик за повісткою до призовної дільниці такі:

510-810 грн — за перше порушення;

850-1700 грн — за повторне порушення;

1700-3400 грн — за порушення закону про мобілізацію та оборону;

3400-5100 грн — за повторне порушення для громадян.

Відповідальність за ухилення від призову на військову службу передбачена ст. 355 Кримінального Кодексу та передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

Фото: За неявку на виклик за повісткою передбачені штрафи (facebook com/gazetadp)

Що робити, якщо повістку вам вручили під час відпустки

Якщо вам вручили повістку, коли ви приїхали на відпочинок чи лікування до готелю на Західній Україні, Юрій Сергієнко рекомендує зробити наступне:

з’ясувати посади та повноваження осіб, які намагаються вручити повістку; з’ясувати наявність в осіб, належним чином заздалегідь оформлених на її ім’я повісток; фіксувати все, що відбувається, власними технічними засобами; прийняти повістку або відмовитись від її прийняття (це, у загальному випадку, не має істотного значення); з’явитись до Територіального центру комплектування або з’ясувати наявність поважних причин щодо неявки за повісткою та повідомити про це ТЦК рекомендованою поштою з додаванням копій документів; за відсутності поважних причин прийняти рішення про явку або неявку до Територіального центру комплектування з урахуванням порушень законодавства при врученні повістки, можливості сплати штрафу, особистого ставлення до ситуації тощо.

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