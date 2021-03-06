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В Крим прийшла справжня весна: "розцвів" цілий ліс (фото)

Новость на русском → Субота 06 березня 2021 21:42
В Крим прийшла справжня весна: "розцвів" цілий ліс (фото) У Криму розцвів цілий ліс (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Весняна погода на початку березня, по-справжньому весняна тільки в Криму. У той час як жителі центральних регіонів страждають від двозначних морозів в нічний час, кримчани у всю милуються першими весняними квітами. На півострові десятки квадратних кілометрів покривають проліски, крокуси та багато інших ранніх квітів.

Фотографіями устелених квітами лісів поділився кримський блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

Судячи з опублікованих знімків, на Кримському півострові "зацвів" цілий ліс.

"Кожному своє. Гарних весняних вихідних", – йдеться у підписі до фото.

В Крим прийшла справжня весна: &quot;розцвів&quot; цілий ліс (фото)

В Крим прийшла справжня весна: &quot;розцвів&quot; цілий ліс (фото)

В Криму розцвів цілий ліс (фото: twitter.com/KrimRt)

Користувачі мережі поділяють захоплення автора зробленими знімками.

Варто відзначити, що погода в Криму навесні радує теплом з перших днів. Зазвичай вже на початку березня тут на повну силу світить сонце, а повітря нагрівається вище +10°C, доходячи протягом місяця до +20 C. Рідкісні нічні заморозки трапляються все рідше, розцвітають плодові дерева, пробиваються проліски, повітря наповнюється весняними ароматами та свіжістю.

Вважається, що весна – це найкращий час для того, щоб відвідати Крим без планів скупатися в морі. Цвітіння відбувається настільки одномоментно, що протягом декількох тижнів туристи ходять в оточенні квітучих дерев, кущів і галявин.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, де в Україні можна політати на повітряній кулі.

До цього ми писали, що на Закарпатті напередодні Різдва розквітла сакура.

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