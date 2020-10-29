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Ця звичка призводить до появи целюліту

Четвер 29 жовтня 2020 20:18
Ця звичка призводить до появи целюліту
Ця звичка призводить до появи целюліту (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Названа звичка, яка провокує появу целюліту на стегнах

Лікарі назвали звичку, яка призводить до появи целюліту на стегнах. Причому вона не стосується харчування або спорту, але таку помилку допускають мільйони жінок щодня.

За словами фахівця зі схуднення з Франції, звичка схрещувати ноги під час сидіння загрожує не тільки варикозним розширенням вен, але і целюлітом на цих ділянках тіла, пише changeua.com.

Річ у тому, що при сидінні в позі нога на ногу відбувається серйозна затримка лімфообігу в кінцівках. Що, своєю чергою, призводить до проблеми з циркуляцією крові та до затримки виведення токсинів з організму.

Все це в підсумку загрожує виникненням "апельсинової кірки". Такий вид целюліту спеціалісти також називають набряклим.

Але це не єдина звичка, яка може зіпсувати ваше тіло. Любов до вузьких джинсів також чревата виникненням целюліту.

Експерти радять частіше рухатися, щоб запобігти появі "апельсинової кірки". Почати слід з 30 хвилин ходьби в день, більше вільного одягу та відмова від солоної їжі.

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