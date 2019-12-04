Одне з семи природних чудес України спіткала екокатастрофа: деталі та фото

Озеро Світязь висихає (Фото: колаж РБК-Україна)

Озеро Світязь щодня зменшується в розмірах

Найглибше озеро в Україні Світязь стало стрімко висихати. Екологи та активісти вже створили петицію для порятунку цього популярного природного туристичного об'єкта у межах Шацького району Волинської області. У мережі показали фото, наскільки вже зменшилася водойма та розповіли про можливу причину екологічної проблеми.

Як зазначив депутат міськради Нововолинська Леонід Климович у своєму Facebook, значне зменшення озера в розмірах може бути пов'язано з безконтрольним бурінням свердловин на воду та для вирощування лохини.

Також він опублікував серію знімків Світязя, що має статус національного природного парку та обраного одним з семи природних чудес України.

Озеро Світязь висихає та меншає (Фото: facebook.com)

"Поки не побачив на свої очі, уявити не міг. Гопота вже гасає на джипах по берегу. Старожили кажуть, що не пам'ятають такого обміління", - написав Климович.

Зазначимо, що за словами місцевих Світязь "втрачає ватерлінію" щодня на 10 метрів.

За твердженням екологів, озеро Світязь може зникнути через розробку Хотиславського крейдяного кар'єру, розташованого на території Білорусі.

Озеро Світязь висихає та меншає (Фото: facebook.com)

Користувачі мережі шоковані ситуацією зі знаменитим озером і також озвучують припущення, що могло викликати проблему.

Сумне видовище... дуже шкода.

А ви все не замислювалися, що вже давно було багато снігу, всю весну, літо, осінь не було справжніх дощів? Так звідки ж та вода має братися?

А скільки ставків і басейнів викопано навколо?

Страшно... І дуже боляче... аж серце стискається;

Який жах!