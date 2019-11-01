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Популярне українське озеро катастрофічно зменшилося: екологи б'ють на сполох

STYLERЖиття    01.11.2019 - 08:31
Популярне українське озеро катастрофічно зменшилося: екологи б'ють на сполох
Світязь сильно висохло (фото: колаж РБК-Україна)

Вода у Світязі відступила від берега на десятки метрів

Відоме озеро Світязь, яке є найбільшим і найглибшим в Україні, дуже сильно висохло. Про це повідомляє блогер "Конопляний Джмелик" на своїй сторінці в Twitter. В підтвердження своїх слів він опублікував шокуючі фотографії.

На знімках видно, що озеро дуже сильно обміліло, вода відступила, а берегова лінія навпаки збільшилася. Світязь знаходиться у Волинській області і є дуже популярним місцем серед українців.

Популярне українське озеро катастрофічно зменшилося: екологи б'ють на сполох

Озеро Світязь сильно висохло (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Фахівці вважають, що ситуація може посилитися, якщо озеро замерзне при низькому рівні води. В такому разі у водоймі може загинути більша частина рослин і тварин.

Популярне українське озеро катастрофічно зменшилося: екологи б'ють на сполох

Озеро Світязь сильно висохло (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Влітку цього року на озері вже були схожі проблеми і тоді екологи заявили, що поліпшити ситуацію міг би шлюз, що регулює рівень води у Світязі.

Популярне українське озеро катастрофічно зменшилося: екологи б'ють на сполох

Озеро Світязь сильно висохло (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Але старий шлюз, який побудували ще 50 років тому, не працює, тому воду стримують мішками з піском. При цьому фахівці кажуть, що повністю перекрити канал не можна інакше засохне інше озеро.

Популярне українське озеро катастрофічно зменшилося: екологи б'ють на сполох

Озеро Світязь сильно висохло (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Варто зазначити, що Світязь живиться лише підводними водами і опадами і міліє вже не перший раз. Чотири роки тому взимку було дуже мало снігу, а літо було сухим. Тоді озеро сильно обміліло, але аварійний шлюз, який міг би врятувати ситуацію, так і не відремонтували.

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