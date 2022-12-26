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В одной руке подарок, в другой - хлеб: трогательная история о мальчике из Славянска, потерявшем маму

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Славянск, Понедельник 26 декабря 2022 17:43
В одной руке подарок, в другой - хлеб: трогательная история о мальчике из Славянска, потерявшем маму Трогательная история о мальчике из Славянска (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские патрульные сделали сюрприз мальчику из Славянска, снимок которого облетел все соцсети. Отец маленького Алексея защищает Украину, а мамы не стало.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины в Facebook.

Что известно о мальчике

В частности, фотография мальчика, на которой в одной руке он держит подарок, а в другой - кусочек хлеба, разлетелась соцсетями.

Благодаря этому все узнали щемящую историю его семьи. Матери Алексея недавно не стало, а отец сейчас на фронте защищает Украину от российских оккупантов, поэтому о мальчике заботятся дедушки и бабушка.

Патрульные Краматорска и Славянска решили обрадовать мальчика и вручили ему сладкий подарок, а также ознакомили со служебным автомобилем и своим снаряжением.

Мальчик искренне обрадовался неожиданным гостям и с удовольствием представлял себя настоящим полицейским.

В одной руке подарок, в другой - хлеб: трогательная история о мальчике из Славянска, потерявшем мамуВ одной руке подарок, в другой - хлеб: трогательная история о мальчике из Славянска, потерявшем мамуВ одной руке подарок, в другой - хлеб: трогательная история о мальчике из Славянска, потерявшем мамуПатрульные сделали сюрприз мальчику из Славянска (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Ранее мы сообщали о 6-летнем Владе, который во время оккупации Бучи потерял маму и каждый день приходил к ее могиле во дворе их дома.

Также мы писали, что 6-летний мальчик, потерявший родителей в Мариуполе, обрел новую семью.

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