В одной руке подарок, в другой - хлеб: трогательная история о мальчике из Славянска, потерявшем маму

Украинские патрульные сделали сюрприз мальчику из Славянска, снимок которого облетел все соцсети. Отец маленького Алексея защищает Украину, а мамы не стало.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины в Facebook .

Что известно о мальчике

В частности, фотография мальчика, на которой в одной руке он держит подарок, а в другой - кусочек хлеба, разлетелась соцсетями.

Благодаря этому все узнали щемящую историю его семьи. Матери Алексея недавно не стало, а отец сейчас на фронте защищает Украину от российских оккупантов, поэтому о мальчике заботятся дедушки и бабушка.

Патрульные Краматорска и Славянска решили обрадовать мальчика и вручили ему сладкий подарок, а также ознакомили со служебным автомобилем и своим снаряжением.

Мальчик искренне обрадовался неожиданным гостям и с удовольствием представлял себя настоящим полицейским.

Патрульные сделали сюрприз мальчику из Славянска (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)