ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В одній руці подарунок, в іншій - хліб: зворушлива історія про хлопчика зі Слов'янська, який втратив маму

Новость на русском →
Слов'янськ, Понеділок 26 грудня 2022 17:43
В одній руці подарунок, в іншій - хліб: зворушлива історія про хлопчика зі Слов'янська, який втратив маму Зворушлива історія про хлопчика зі Слов’янська (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українські патрульні зробили сюрприз хлопчику зі Слов’янська, знімок якого облетів усі соцмережі. Тато маленького Олексія захищає Україну, а мами не стало.

Про це повідомили у Патрульній поліції України у Facebook.

Що відомо про хлопчика

Зокрема, фотографія хлопчика, на якій в одній руці він тримає подарунок, а в іншій - шматочок хліба, розлетілася соцмережами.

Завдяки цьому всі дізналися щемливу історію його родини. Матері Олексія нещодавно не стало, а батько зараз на фронті захищає Україну від російських окупантів, тому хлопчиком опікуються дідусі та бабуся.

Патрульні Краматорська та Слов‘янська вирішили порадувати хлопчика та вручили йому солодкий подарунок, а також ознайомили зі службовим автомобілем та своїм спорядженням.

Хлопчик щиро зрадів несподіваним гостям та з задоволенням уявляв себе справжнім поліцейським.

В одній руці подарунок, в іншій - хліб: зворушлива історія про хлопчика зі Слов'янська, який втратив мамуВ одній руці подарунок, в іншій - хліб: зворушлива історія про хлопчика зі Слов'янська, який втратив мамуВ одній руці подарунок, в іншій - хліб: зворушлива історія про хлопчика зі Слов'янська, який втратив мамуПатрульні зробили сюрприз хлопчику зі Слов’янська (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Раніше ми повідомляли про 6-річного Влада, який під час окупації Бучі втратив маму і щодня приходив до її могили на подвір’ї їхнього будинку.

Також ми писали, що 6-річний хлопчик, який втратив батьків у Маріуполі, знайшов нову родину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війни діти