В одній руці подарунок, в іншій - хліб: зворушлива історія про хлопчика зі Слов'янська, який втратив маму
Українські патрульні зробили сюрприз хлопчику зі Слов’янська, знімок якого облетів усі соцмережі. Тато маленького Олексія захищає Україну, а мами не стало.
Про це повідомили у Патрульній поліції України у Facebook.
Що відомо про хлопчика
Зокрема, фотографія хлопчика, на якій в одній руці він тримає подарунок, а в іншій - шматочок хліба, розлетілася соцмережами.
Завдяки цьому всі дізналися щемливу історію його родини. Матері Олексія нещодавно не стало, а батько зараз на фронті захищає Україну від російських окупантів, тому хлопчиком опікуються дідусі та бабуся.
Патрульні Краматорська та Слов‘янська вирішили порадувати хлопчика та вручили йому солодкий подарунок, а також ознайомили зі службовим автомобілем та своїм спорядженням.
Хлопчик щиро зрадів несподіваним гостям та з задоволенням уявляв себе справжнім поліцейським.
Патрульні зробили сюрприз хлопчику зі Слов’янська (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Раніше ми повідомляли про 6-річного Влада, який під час окупації Бучі втратив маму і щодня приходив до її могили на подвір’ї їхнього будинку.
Також ми писали, що 6-річний хлопчик, який втратив батьків у Маріуполі, знайшов нову родину.