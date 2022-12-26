В одній руці подарунок, в іншій - хліб: зворушлива історія про хлопчика зі Слов'янська, який втратив маму

Українські патрульні зробили сюрприз хлопчику зі Слов’янська, знімок якого облетів усі соцмережі. Тато маленького Олексія захищає Україну, а мами не стало.

Про це повідомили у Патрульній поліції України у Facebook .

Що відомо про хлопчика

Зокрема, фотографія хлопчика, на якій в одній руці він тримає подарунок, а в іншій - шматочок хліба, розлетілася соцмережами.

Завдяки цьому всі дізналися щемливу історію його родини. Матері Олексія нещодавно не стало, а батько зараз на фронті захищає Україну від російських окупантів, тому хлопчиком опікуються дідусі та бабуся.

Патрульні Краматорська та Слов‘янська вирішили порадувати хлопчика та вручили йому солодкий подарунок, а також ознайомили зі службовим автомобілем та своїм спорядженням.

Хлопчик щиро зрадів несподіваним гостям та з задоволенням уявляв себе справжнім поліцейським.

Патрульні зробили сюрприз хлопчику зі Слов’янська (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)