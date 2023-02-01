Без чешуи и с рогами: ученые нашли новый вид рыб. Вот как выглядят эти химеры

Ученые обнаружили в глубоких китайских пещерах рыбу-химеру, похожую на единорога. Ее тело не покрыто чешуей, а на лбу развился странный рог. Ученые предполагают, что эти рыбы незрячие, поскольку живут в темных водах.

Как сделали научное открытие

Ученые проводили исследования вида Sinocyclocheilus, который встречается только в Китае. Этот род включает 76 различных видов, большинство из которых имеет схожие характеристики с выявленными видами - отсутствие пигментации и чешуи, а также слепота или значительное ухудшение зрения.

Исследователи обнаружили новых рыб-химер в горной провинции Гуйчжоу в довольно крохотном бассейне - 1,8 метра в ширину и 0,8 метра в глубину. Сначала исследователи даже не подозревали, что открыли ранее неизученный вид.

Это стало понятно только после анализов ДНК и сравнения "единорогов" с другими рыбами.

Рыба-единорог, найденные в китайских пещерах (скриншот)

Что известно о рыбах-единорогах

Новых рыб-единорогов назвали Sinocyclocheilus longicornus - название с латыни, переводится как "длинный" и "рог на лбу". Представители данного вида достигают в длину от 10,5 до 14,6 см, имеют две пары усиков.

Эти рыбы не имеют ни чешуи, ни цвета, у них крошечные рудиментарные глаза, скорее всего, незрячие. Ученые предполагают, что некоторые представители рода Sinocyclocheilus полностью потеряли глаза в процессе регрессивной эволюции, когда виды способны терять сложные черты на протяжении поколений.

Самая интересная характеристика этих существ - необычно большой рог, выступающий со лба. По словам ученых, эти "рога" могут отличаться и выглядеть по-разному в разных видов. Например, они могут быть разных размеров, быть раздвоенными или единичными.

Исследователи пока не определили, какую именно функцию выполняют эти рога, однако считают, что это связано с жизнью в темных водах. Ибо у видов, покинувших пещеры и обитающих в светлых водах, такие рога не развились.

Рыба-единорог, найденная в китайских пещерах (скриншот)