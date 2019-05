Одного разу в Голлівуді: трейлери і дата прем'єри в Україні. Відео

Вийшов трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно. У цьому ролику вимальовується сюжет майбутнього довгоочікуваного кінотворіння культового американського режисера.

В трейлері зірка старого Голлівуду Рік Далтон, роль якого виконує оскароносний Леонардо Дікапріо, відчуває, що його час минув, однак він з усіх сил чіпляється за свою кар'єру. В той же час його помічник і дублер Кліфф Бут в особі Бреда Пітта відчуває себе цілком комфортно під каліфорнійським сонцем.

Вся дія стрічки обертається навколо розкішного, яскравою і божевільної життя в Голлівуді на рубежі 1960-1970-х років.

Другий трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)

Крім Дікапріо і Пітта фільму глядачі побачать і зможуть насолодитися талантом інших зірок світового кінематографа. Серед них Джеймс Марсден, Марго Роббі, Аль Пачіно, Тім Рот і багато інших.

Нагадаємо, що в березні цього року вийшов тизер "Одного разу в Голлівуді".

Тизер фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)

Коли прем'єра в Україні

Фільм "Одного разу в Голлівуді", бюджет якого склав майже 100 млн доларів, вийде в прокат вже влітку - 26 липня. В цей день картину побачать жителі США та інших країн.

А ось українці зможуть насолодитися комедійної драмою 8 серпня у всіх кінотеатрах країни.

Український постер фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)

Українці з нетерпінням чекають прем'єри картини. Про це вони пишуть у соцмережах. Ми зібрали кілька коментарів.

От такими і мають бути трейлери - не сильно розкривають сюжет, але при цьому і зацікавлюють.

Як же це шедеврально! "Оскар" автоматом!

То буде пушка!

Один з найочикуваніших фільмів цього року.

