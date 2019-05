Однажды в Голливуде: трейлеры и дата премьеры в Украине. Видео

Вышел трейлер фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. В этом ролике прорисовывается сюжет будущего долгожданного кинотворения культового американского режиссера.

В трейлере звезда старого Голливуда Рик Далтон, роль которого исполняет оскароносный Леонардо ДиКаприо, чувствует, что его время ушло, однако он изо всех сил цепляется за свою карьеры. В то же время его помощник и дублер Клифф Бут в лице Брэда Питта чувствует себя вполне комфортно под калифорнийским солнцем.

Все действие ленты вращается вокруг роскошной, яркой и безумной жизни в Голливуде на рубеже 1960-1970-х годов.

Второй трейлер фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

Помимо ДиКаприо и Питта зрители фильма увидят и насладятся талантом других звезд мирового кинематографа. Среди них Джеймс Марсден, Марго Робби, Аль Пачино, Тим Рот и многие другие.

Напомним, что в марте этого года вышел тизер "Однажды в Голливуде".

Тизер фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

Когда премьера в Украине

Фильм "Однажды в Голливуде", бюджет которого составил почти 100 млн долларов, выйдет в прокат уже этим летом - 26 июля. В этот день картину увидят жители США и других стран.

А вот украинцы смогут насладиться комедийной драмой 8 августа во всех кинотеатрах страны.

Украинский постер фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

Украинцы с нетерпением ждут премьеры картины. Об этом они пишут в соцсетях. Мы собрали несколько комментариев.

От такими і мають бути трейлери - не сильно розкривають сюжет, але при цьому і зацікавлюють.

Як же це шедеврально! "Оскар" автоматом!

То буде пушка!

Один з найочикуваніших фільмів цього року.

Скриншот

Добавим, что новый трейлер фильма был показан на Каннском кинофестивале, о самых ярких событиях которого читателям РБК-Украина рассказала Юлия Синькевич.

