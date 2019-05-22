Канни 2019: від Елтона Джона до зомбі-апокаліпсису

Канни 2019 (колаж: LITE)

Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич спеціально для Lite/РБК-Україна розповідає про найяскравіші події 72-го Каннського кінофестивалю

14 травня зі сцени Великого театру Люм'єр в Палаці фестивалів актори Шарлотта Генсбур і Хав'єр Бардем оголосили відкритим головний кіноогляд року - 72-й Каннський кінофестиваль. Команда Одеського міжнародного кінофестивалю не пропускає цю подію, адже найгучніші прем'єри Канн ми щорічно завозимо в Одесу. Справа залишилася за малим - переглянути максимальну кількість картин за 12-денний кіномарафон і вибрати кращі. А вибирати точно буде з чого!

Комедійний зомбі-апокаліпсис

Відкрився 72-й Каннський кінофестиваль новим фільмом американського режисера і частого гостя набережної Круазетт Джима Джармуша "Мертві не вмирають". На показ картини вишикувалася величезна черга - комедійний зомбі-хорор чекали давно, враховуючи, що там знімалися Білл Мюррей, Тільда Свінтон, Адам Драйвер, Стів Бушемі, Іггі Поп. І чекали не даремно - метафоричний фільм про зомбі-апокаліпсис в маленькому містечку вийшов дуже смішними, а часом і лякаючим. Подивимося, наскільки вразило журі, як Тільда Свінтон володіє самурайським мечем, Білл Мюррей шукає курку, яку Том Вейтс вкрав у Стіва Бушемі, а Іггі Поп вилазить з могили. Можливо, Джиму Джармушу вдасться завоювати "Золоту пальмову гілку", оскільки "Мертві не вмирають" бере участь в основному конкурсі.

Наші в Каннах

Кадр з фільму "Додому" режисера Нарімана Алієва. Актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв (праворуч)

Але претендентів на головну нагороду багато - 21 фільм з 13 країн. За право називатися лауреатом Канн будуть боротися картини Педро Альмодовара, Ксав'є Долана, братів Дарденів, Терренса Маліка, Квентіна Тарантіно та інших. Всього в конкурсній програмі представлено 66 фільмів, у позаконкурсній і на спецпоказах - ще 18.

І серед них є українські: повнометражний дебютний фільм "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва з програми "Особливий погляд" і короткометражний ігровий фільм "Анна" режисера Декеля Беренсона в конкурсі короткого метра.

Ідея колективної відповідальності

Другий день Каннського кінофестивалю ознаменувався показом фільмів, в яких, як і в роботі Джармуша, теж вистачає насильства, але це швидше відгомін народного опору. Показали французьку картину "Знедолені" і бразильський "Бакурау". І там, і там простежується ідея колективної відповідальності на тлі бойової самоорганізації спільноти. "Знедолені" зняв дебютант у повному метрі Ладж, розширивши свою короткометражку. А ось авторство "Бакурау" належить бразильському кінокритику Клеберу Мендонсе Філью. У віці трохи більше 40 років він дебютував фільмом "Звуки по сусідству" про мешканців мідл-класового кварталу і продовжив цю тему в "Бакурау".

Багато чекали показу фільму "Антлантика", яку зняла франко-сенегальський режисер Маті Діоп. Примітно, що в історії Каннського кінофестивалю вона перша жінка-режисер африканського походження, яка претендує на "Золоту пальмову гілку".

Говорячи про Мендонса Філье, згадаю румуна Корнеліу Порумбою, який привіз до Канн фільм "Гомера". В англійській версії він називається "Свистуни", так як саме свист - найважливіший елемент картини. Його розробили на одному з Канарських островів під назвою Гомера для комунікації на відстані, і тепер цей "язик" використовують бандити. За формою і суттю, стрічка схожа на оммаж старого Голлівуду, де виразно прочитуються численні цитати з Хічкока.

Рокетмен - кінобіографія Елтона Джона

Але найяскравішою подією стала світова прем'єра біографічного фільму про живу легенду Елтона Джона "Рокетмен". Її спродюсував сам композитор разом зі своїм партнером Девідом Фернішем. Режисером виступив Декстер Флетчер - той самий, який допрацьовував "Богемну рапсодію" після скандального звільнення Брайана Сінгера. Як зізнався в Каннах Елтон Джон, він ретельно підходив до вибору актора, який втілить його на екрані. Музикант вимагав, щоб претенденти мали вокальні дані. Коли він за порадою подивився мультфільм "Співай" і дізнався, що одного з героїв (горилу Джонні) озвучив Терон Эджерон, відразу ж вирішив - це саме той, хто потрібен. На вечірці з нагоди прем'єри, Елтон Джон і Терон Эджерон здивували публіку спільним виконанням пісні "Rocket Man", яка дала назву фільму.

Кадр з фільму "Рокетмен"

У цей же день відбулася українська вечірка, куди прийшли представники нашої кіноіндустрії. Серед гостей були міністр культури України Євген Нищук, голова Держкіно Пилип Іллєнко, президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко. Разом ми провели акцію на підтримку політв'язня українського режисера Олега Сенцова, який знаходиться в російській в'язниці.

Ми всі чекали показ "Таємнного життя" про австрійського фермера, що відмовився служити нацистам з релігійних переконань. Не стільки заради самої картини, скільки заради режисера. Терренс Малік - одна з найпотаємніших персон кіноіндустрії. Він не дає інтерв'ю, рідко показується на публіці. І в цей раз Малік залишився вірний собі: режисер потрапив в зал через якийсь потаємний хід, уникнувши червоної доріжки. Частина критиків вже назвали нову роботу американця шедевром чистого кінематографічного мистецтва, хоча оцінки у фільму поки не високі.

Найбільше мене вразив Гаспар Ное. На спеціальному опівнічному сеансі він показав фільм "Lux Aeterna" з Беатріс Даль і Шарлоттою Генбсур. Це репортаж зі зйомок фільму про відьом з усіма властивими Ное метафоричними і шокуючими елементами.

На пітчингу Cinéfondation Residence в рамках індустріальної секції в Каннах український режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук представив проект свого дебютного фільму "Памфир". Це історія про чоловіка, який хоче бути старанним сім'янином, але заради близьких змушений згорнути з чесного шляху.

Ален Делон в Каннах 2019 отримав "Золоту пальмову гілку" (фото: AFP)

На вихідних у залі Дебюссі фестивального палацу відбулося вручення почесної "Золотої пальмової гілки" за внесок Алена Делона у світовий кінематограф. На церемонію 83-річний актор прийшов зі своєю дочкою Анушкой Делон. Отримуючи нагороду, легенда кіно не стримував сліз, чим розчулив багатьох глядачів. Актор подякував всім і на закінчення оголосив про завершення своєї кар'єри. До речі, коли було оголошено, що почесну "Золоту пальмову гілку" отримає саме Ален Делон, засновниця організації Жінки і Голлівуд Меліса Сильверштейн розкритикувала керівництво кінофестивалю, зазначивши, що актор неодноразово дозволяв собі расистські та гомофобні висловлювання. Але дирекція Канн наполягла на тому, що Ален Делон видатний актор і частина історії кінофестивалю.

Канны 2019: щось новеньке

у Цьому році на фестивалі чимало нововведень. В основному конкурсі немає жодного проекту стрімінг-сервісу Netflix, журналістів просять підписувати угоду про нерозголошення змісту конкурсних фільмів до кінця кіносеансів - причому навіть у соцмережах не можна нічого постити. Не виключаю, що подібні заходи прийняли стосовно авторів. Приміром, Джим Джармуш не оновлював свій Твіттер з січня. А Педро Альмодовар, який говорив, що опублікує свої щоденники епохи головування у каннському журі, від ідеї відмовився, сказавши, що "Все, що відбувається в Каннах, повинно залишатися в Каннах".

Не оминули тему гендерної рівності. На 72-му Каннському кінофестивалі до складу відбіркового комітету та журі в цьому році увійшло рівну кількість жінок і чоловіків. А в офіційній програмі представлено 20 жінок-режисерів. Сподіваюся, вдасться подивитися більшу частину їхніх робіт. Попереду більше тижня щоденних показів фільмів, а значить, нас чекає багато відкриттів і несподіванок!

Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич