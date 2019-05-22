Одного разу в Голлівуді: трейлери і дата прем'єри в Україні. Відео

Вийшов трейлер фільму нового фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді"
Вийшов трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно. У цьому ролику вимальовується сюжет майбутнього довгоочікуваного кінотворіння культового американського режисера.
В трейлері зірка старого Голлівуду Рік Далтон, роль якого виконує оскароносний Леонардо Дікапріо, відчуває, що його час минув, однак він з усіх сил чіпляється за свою кар'єру. В той же час його помічник і дублер Кліфф Бут в особі Бреда Пітта відчуває себе цілком комфортно під каліфорнійським сонцем.
Вся дія стрічки обертається навколо розкішного, яскравою і божевільної життя в Голлівуді на рубежі 1960-1970-х років.
Другий трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)
Крім Дікапріо і Пітта фільму глядачі побачать і зможуть насолодитися талантом інших зірок світового кінематографа. Серед них Джеймс Марсден, Марго Роббі, Аль Пачіно, Тім Рот і багато інших.
Нагадаємо, що в березні цього року вийшов тизер "Одного разу в Голлівуді".
Тизер фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)
Фільм "Одного разу в Голлівуді", бюджет якого склав майже 100 млн доларів, вийде в прокат вже влітку - 26 липня. В цей день картину побачать жителі США та інших країн.
А ось українці зможуть насолодитися комедійної драмою 8 серпня у всіх кінотеатрах країни.
Український постер фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)
Українці з нетерпінням чекають прем'єри картини. Про це вони пишуть у соцмережах. Ми зібрали кілька коментарів.
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Додамо, що новий трейлер фільму був показаний на Канському кінофестивалі, про найяскравіші події якого читачам РБК-Україна розповіла Юлія Синькевич.
Тим часом зірка серіалу "Слуга народу" Євген Кошовий розповів про своє політичне майбутнє.