Одіозний Тищенко влаштував дебош у Раді: з'явилося відео

У Раді побились депутати (колаж: РБК-Україна)

У новообраній Раді відбулося перше зіткнення

У Верховній Раді дев'ятого скликання відбулася перша бійка під час голосування за створення ТСК для розслідування подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Народний депутат від "Оппоблока" Микола Скорик штовхав плечем одіозного нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка, намагаючись пройти. Але Тищенко не пускав його.

Представники "Слуги народу" обступили нардепів, щоб заспокоїти Скорика і не допустити розвитку бійки. Пізніше товариші по партії почали заспокоювати і самого Тищенка.

Перший заступник спікера Руслан Стефанчук намагався втихомирити депутатів, закликаючи їх повернутися на місця. Стефанчук пригрозив закрити засідання.

Варто відзначити, що законопроект про створення комісії для розслідування подій в Одесі так і не був прийнятий, оскільки "За" проголосувало лише 79 депутатів.

У Раді побились депутати (відео: YouTube/NewsOne)

У Раді побились депутати (відео: YouTube/5 канал)