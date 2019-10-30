ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Одіозний Тищенко влаштував дебош у Раді: з'явилося відео

STYLERПодії    30.10.2019 - 13:28
Одіозний Тищенко влаштував дебош у Раді: з'явилося відео
У Раді побились депутати (колаж: РБК-Україна)

У новообраній Раді відбулося перше зіткнення

У Верховній Раді дев'ятого скликання відбулася перша бійка під час голосування за створення ТСК для розслідування подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Народний депутат від "Оппоблока" Микола Скорик штовхав плечем одіозного нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка, намагаючись пройти. Але Тищенко не пускав його.

Представники "Слуги народу" обступили нардепів, щоб заспокоїти Скорика і не допустити розвитку бійки. Пізніше товариші по партії почали заспокоювати і самого Тищенка.

Перший заступник спікера Руслан Стефанчук намагався втихомирити депутатів, закликаючи їх повернутися на місця. Стефанчук пригрозив закрити засідання.

Варто відзначити, що законопроект про створення комісії для розслідування подій в Одесі так і не був прийнятий, оскільки "За" проголосувало лише 79 депутатів.

У Раді побились депутати (відео: YouTube/NewsOne)

У Раді побились депутати (відео: YouTube/5 канал)

Рада ратифікувала протокол про уникнення подвійного оподаткування з Британією Рада розгляне створення ТСК для розслідування "справи 2 травня"
Новини України Верховна Рада
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся