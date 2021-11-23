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Безкоштовне житло в центрі Києва: бездомний облаштував притулок в опорі скляного мосту (фото)

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Київ , Вівторок 23 листопада 2021 21:01
Безкоштовне житло в центрі Києва: бездомний облаштував притулок в опорі скляного мосту (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту
Автор: Роман Мирончук

У центрі Києва бездомний облаштував собі житло прямо в опорі скляного мосту на Володимирській гірці.

Про це розповіла Муніципальна варта Києва на своїй сторінці в Facebook.

Чоловіка під мостом виявили співробітники Муніципальної охорони.

Безкоштовне житло в центрі Києва: бездомний облаштував притулок в опорі скляного мосту (фото)

Безкоштовне житло в центрі Києва: бездомний облаштував притулок в опорі скляного мосту (фото)

У Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Оскільки бездомний не завдав жодної шкоди комунальній власності, то його просто провели за межі парку.

Безкоштовне житло в центрі Києва: бездомний облаштував притулок в опорі скляного мосту (фото)

У Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Користувачі мережі прокоментували інцидент. Багато хто пошкодував бездомного через те, що його вигнали, а на вулиці почалися морози.

У Муніципальній варті відповіли, що чоловікові дали адресу комунального притулку, але там є кілька правил: митися і не вживати спиртне.

  • Морози почалися він десь рятувався від холоду на ніч. Муніципальна варта молодці, але гірше буде як знайдуть його десь замерзлого. Потрібно щось думати і в цьому напрямку;
  • Є комунальний притулок, але там потрібно бути тверезим;
  • Холодно, а людину на мороз вигнали;
  • Для співчуваючих. У Києві є притулок для бездомних. Але там умова - не вживати спиртне! Ось це і відлякує таких людей. А будь-який міст - це стратегічний об'єкт і там потрібно добре подбати про безпеку.

Нагадаємо, у Харкові бездомний дідусь став зіркою соцмереж, записавши зворушливе відео.

Раніше повідомлялося про те, що бездомна знайшла в смітнику 100 тисяч гривень і повернула власнику. При цьому багато хто не вірить в таке благородство.

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