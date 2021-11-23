Безкоштовне житло в центрі Києва: бездомний облаштував притулок в опорі скляного мосту (фото)
У центрі Києва бездомний облаштував собі житло прямо в опорі скляного мосту на Володимирській гірці.
Про це розповіла Муніципальна варта Києва на своїй сторінці в Facebook.
Чоловіка під мостом виявили співробітники Муніципальної охорони.
У Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
Оскільки бездомний не завдав жодної шкоди комунальній власності, то його просто провели за межі парку.
У Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
Користувачі мережі прокоментували інцидент. Багато хто пошкодував бездомного через те, що його вигнали, а на вулиці почалися морози.
У Муніципальній варті відповіли, що чоловікові дали адресу комунального притулку, але там є кілька правил: митися і не вживати спиртне.
- Морози почалися він десь рятувався від холоду на ніч. Муніципальна варта молодці, але гірше буде як знайдуть його десь замерзлого. Потрібно щось думати і в цьому напрямку;
- Є комунальний притулок, але там потрібно бути тверезим;
- Холодно, а людину на мороз вигнали;
- Для співчуваючих. У Києві є притулок для бездомних. Але там умова - не вживати спиртне! Ось це і відлякує таких людей. А будь-який міст - це стратегічний об'єкт і там потрібно добре подбати про безпеку.
Нагадаємо, у Харкові бездомний дідусь став зіркою соцмереж, записавши зворушливе відео.
Раніше повідомлялося про те, що бездомна знайшла в смітнику 100 тисяч гривень і повернула власнику. При цьому багато хто не вірить в таке благородство.