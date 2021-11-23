Безкоштовне житло в центрі Києва: бездомний облаштував притулок в опорі скляного мосту (фото)

У центрі Києва бездомний облаштував собі житло прямо в опорі скляного мосту на Володимирській гірці.

Про це розповіла Муніципальна варта Києва на своїй сторінці в Facebook .

Чоловіка під мостом виявили співробітники Муніципальної охорони.

У Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Оскільки бездомний не завдав жодної шкоди комунальній власності, то його просто провели за межі парку.

У Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Користувачі мережі прокоментували інцидент. Багато хто пошкодував бездомного через те, що його вигнали, а на вулиці почалися морози.

У Муніципальній варті відповіли, що чоловікові дали адресу комунального притулку, але там є кілька правил: митися і не вживати спиртне.