Один із найстаріших храмів Києва зачиняється на карантин вихідного дня

Впровадження карантину вихідного дня, який почав діяти вже від сьогодні, поширився і на Софійський собор. У церкві будуть дотримуватися рішення уряду і порушувати обмеження не будуть. Тому на період нового карантину, у суботу та неділю, усі богослужіння в храмі скасовано.

Як повідомив речник Православної церкви України Іван Сидор у своєму Facebook, традиційні служби відновляться у звичному режимі вже найближчого понеділка.

Долучитися до богослужіння в Софії Київській віряни зможуть з понеділка по п'ятницю о 8:00 та о 17:00. Усіх вірян у церкві закликали поставити із розумінням до тимчасових обмежень.

"У зв'язку з рішенням уряду про карантин вихідного дня та змінами у графіку роботи Національного заповідника "Софія Київська", ранкові та вечірні богослужіння у Теплій Софії у суботу і неділю звершуватись не будуть", - написав прессекретар ПЦУ.

Нагадаємо, глава МОЗ України Максим Степанов пояснив, що карантин вихідного дня в Україні вводиться з початку суботи і до закінчення неділі, тому спроба місцевої влади обійти посилення обмежувальних заходів шляхом скасування вихідних ні до чого не призведе.

Як відомо, з 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Він передбачає лише дозвіл на роботу продуктових магазинів, аптек, ветеринарних аптек, АЗС, СТО, банків, пошти, доставки їжі чи замовлення її "на виніс".

Працювати не можуть ТРЦ, спортзали, фітнес-центри, басейни, театри. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та в установах розважальної сфери.

Раніше повідомлялося, що деякі українські міста збунтувалися через посилення карантину, і люди вийшли на вулиці на акції протесту.