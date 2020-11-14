Один из старейших храмов Киева закрывается на карантин выходного дня

Внедрение карантина выходного дня, который начал действовать уже сегодня, распространился и на Софийский собор. В церкви будут соблюдать решение правительства и нарушать ограничения не будут. Поэтому на период нового карантина, в субботу и воскресенье, все богослужения в храме отменено.

Как сообщил пресс-секретарь Православной церкви Украины Иван Сидор в своем Facebook, традиционные службы возобновятся в привычном режиме уже в ближайший понедельник.

Присоединиться к богослужению в Софии Киевской верующие смогут с понедельника по пятницу в 8:00 и в 17:00. Всех верующих в церкви призвали поставить с пониманием к временным ограничениям.

"В связи с решением правительства о карантине выходного дня и изменениями в графике работы Национального заповедника "София Киевская", утренние и вечерние богослужения в Теплой Софии в субботу и воскресенье совершаться не будут", - написал пресс-секретарь ПЦУ.

Напомним, глава МИинздрава Украины Максим Степанов пояснил, что карантин выходного дня в Украине вводится с начала субботы и до окончания воскресенья, поэтому попытка местной власти обойти усиления ограничительных мер путем отмены выходных ни к чему не приведет.

Как известно, с 14 ноября в Украине действует карантин выходного дня. Он предполагает разрешение на работу продуктовых магазинов, аптек, ветеринарных аптек, АЗС, СТО, банков, почты, доставки еды или заказ ее "на вынос".

Работать не могут ТРЦ, спортзалы, фитнес-центры, бассейны, театры. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и в учреждениях развлекательной сферы.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские города взбунтовались из-за усиления карантина, и люди вышли на улицы на акции протеста.