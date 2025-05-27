Как понять, что витамины действительно дают результат? Названы три способа

Многие употребляют пищевые добавки, надеясь на улучшение самочувствия, но как понять, что они действительно дают эффект? Известно, какие сигналы подает организм, когда ему не хватает необходимых микроэлементов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Признаки улучшения

Фармацевт Сюзанна Солиман рассказала, чтобы узнать, действительно ли добавка помогает, стоит начать с поиска заметных изменений, которые соответствуют ожидаемым преимуществам.

Важно знать, что эти изменения будут зависеть от типа добавки. Например, вы можете заметить улучшение здоровья костей от добавок витамина D и кальция или облегчить периодические запоры, принимая добавки магния.

Очевидные признаки эффективности добавок включают повышение энергии, уменьшение дискомфорта в пищеварении, лучшее качество сна, улучшение настроения и физической работоспособности.

Однако Солиман предостерегает помнить об эффектах плацебо и рассмотреть пробный период, чтобы по-настоящему оценить влияние добавки. Это означает, что улучшение результатов лечения может быть связано не только с самой добавкой, но и с психологическим убеждением, что добавка поможет чувствовать себя лучше.

Знайте, сколько времени нужно, чтобы увидеть изменения

Вполне естественно желать мгновенных результатов. Но реальность такова, что некоторые преимущества добавок требуют времени.

Многочисленные факторы, такие как питание, причина приема добавки, дозировка и общее состояние здоровья, могут существенно повлиять на то, как долго нужно, чтобы получить результаты.

Некоторые люди могут заметить незначительное улучшение состояния здоровья уже через две-четыре недели. Однако обычно требуется от одного до трех месяцев регулярного использования, чтобы увидеть более очевидные результаты, особенно когда речь идет о лечении дефицита или проблем со здоровьем.

В зависимости от степени дефицита, добавкам может потребоваться больше времени, чтобы повысить уровень питательных веществ в организме, таких как витамин D или определенные минералы.

Используйте лабораторные тесты для отслеживания прогресса

Лабораторные тесты могут быть ценными инструментами для подтверждения эффективности добавки, путем непосредственного измерения уровня определенных питательных веществ или связанных с ними биомаркеров в организм.

Ниже приведены распространенные добавки и маркеры, которые следует контролировать:

Витамин D - контролируйте уровень 25-гидроксивитамина D в крови

Витамин B12 и фолат - проверьте уровень витамина B12 и фолата в сыворотке крови. Метилмалоновая кислота также может свидетельствовать о дефиците B12

Железо - контролируйте уровень ферритина сыворотки крови, железа сыворотки, общей железосвязывающей способности и насыщения трансферрина

Омега-3 жирные кислоты - тест на индекс Омега-3 измеряет процент ЭПК и ДГК в мембранах эритроцитов

Витамин С - проверьте уровень витамина в сыворотке крови

Витамин Е - контролируйте уровень альфа-токоферола в сыворотке крови

Кальций и магний - мониторинг уровня кальция (общего и ионизированного) и уровня магния в сыворотке крови

Электролиты (натрий, калий, хлорид) - электролитная панель может оценить эти уровни, что может быть актуальным для определенных добавок или состояний здоровья

Как выбрать действенные витамины

Цель приема

Сначала определите, для чего именно тебе нужны витамины:

иммунитет (витамин C, D, цинк)

кожа, волосы, ногти (биотин, витамин А, Е, цинк)

концентрация, энергия (витамины группы B, магний)

кости и суставы (витамин D3, кальций, магний, К2)

во время беременности (фолиевая кислота, железо, йод)

Форма витаминов

Выбирай удобную для тебя форму:

таблетки/капсулы - стандартный вариант

жидкие формы - лучшая биодоступность

порошки или шипучие таблетки - удобны для питья

Состав и дозировка

Избегай комплексов с чрезмерной дозой (превышение суточных норм может быть вредным). Выбирай витамины с минералами, которые работают в комплексе (например, D3 + К2 + кальций)

Однако, важно перед приемом любых лекарств проконсультироваться с врачом.