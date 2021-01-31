Вчені відкрили найкрихітніший вид рептилій: зворушуючі фото

Вчені відкрили найменший вид хамелеонів (колаж: РБК-Україна)

Дослідникам з Німеччини, а також їх мадагаскарським колегам вдалося відкрити та зафіксувати на фото новий вид хамелеонів. По випадковості, це виявився найкрихітніший представник рептилій в цілому. Він отримав назву Brookesia nana. Це найменший відомий хамелеон і, ймовірно, найдрібніша рептилія у світі: довжина тіла дорослого самця становить лише 13,5 міліметра від кінчика морди до клоаки. Як виглядає і що відомо про найкрихітнішого хамелеона-брукезію – читайте нижче.

До теперішнього моменту герпетологи описали близько тридцяти видів брукезій. Однак реальне розмаїття роду, швидше за все, значно вище, оскільки його представників не так просто знайти: вони не тільки дуже малі та потайливі, але і часто мають крихітні ареали у важкодоступних ділянках лісу. Результати нового дослідження опубліковані в статті для журналу Scientific Reports.

Вчені відкрили найменший вид хамелеонів (фото: nature.com)

Команді дослідників на чолі з Франком Длау (Frank Glaw) з Зоологічної державної колекції Мюнхена вдалося поповнити рід Brookesia ще одним видом - найдрібнішим з відомих. В ході експедиції на північ від Мадагаскару наприкінці 2012 року вони зловили двох крихітних брукезій світло-коричневого забарвлення дорослих самця і самку, які деталями будови відрізнялися від усіх відомих представників роду. Генетичний аналіз підтвердив, що мініатюрні ящірки належать до нового виду, який отримав від першовідкривачів назву Brookesia nana.

При цьому вчені відзначають, що довжина тіла самки букрезії довше, ніж у самця приблизно на 6 міліметрів (19,2 все для самки).

На думку авторів, B. nana — найменший хамелеон і найменша рептилія у світі, а самець цього виду — найдрібніший самець серед усіх амніот (групи, що включає рептилій, птахів і ссавців). Судячи з усього, мініатюрні брукезії B. nana живуть виключно в лісах гірського масиву Сурата, де і були виявлені обидва відомих науці примірника.

Brookesia nana (фото: nature.com)

Нагадаємо, що раніше вчені відтворили образ стародавніх хижаків - горгонспідів, що мешкали на Землі близько 250 мільйонів років тому. Дослідники показали, що у тварин були величезні ікла, вони нагадували величезні ножі для оброблення м'яса. Ці тварини зникли в результаті найбільшого у світі масового вимирання в кінці пермського періоду.

Також ми розповідали, що вчені показали, як виглядала давня тварина, яка жила 150 млн років тому. Це рептилія, яка трохи нагадує акулу. Вона визнана окремим видом іхтіозаврів.