ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

9-річний українець встановив приголомшливий рекорд: ви тільки подивіться на юного спортсмена!

Новость на русском →
Понеділок 13 вересня 2021 12:47
9-річний українець встановив приголомшливий рекорд: ви тільки подивіться на юного спортсмена! В Україні 9-річний хлопчик встановив рекорд з віджимань (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

9-річний Артем Захаров з Мелітополя встановив спортивний рекорд і віджався 1001 раз. Це сталося під час святкування Дня фізичної культури та спорту.

Про це повідомляє видання "Індустріалка".

Вже кілька років хлопчина юний спортсмен займається кіокушинкай-кан карате, активно виступає на змаганнях від обласних та міжнародних. А цього разу юний спортсмен вирішив спробувати себе в новій якості. Хлопчик віджався 1001 раз.

Тренер хлопчика розповів, що до такого рекорду Артем йшов кілька років.

"До цього рекорду Артем йшов, напевно, з 2019-го року, коли він перший раз віджався 220 разів, тоді ми подумали, що міг би вийти рекорд, але на час залишили цю ідею. Повернулися ми до неї в цьому році, після традиційного "турніру поколінь", на яких Артем став учасником дитячої спартакіади і у віджиманнях зробив максимальну кількість повторень 414 разів", - розповів тренер дитини.

9-річний українець встановив приголомшливий рекорд: ви тільки подивіться на юного спортсмена!9-річний українець встановив приголомшливий рекорд: ви тільки подивіться на юного спортсмена!Артем Захаров встановив рекорд з віджимань (фото: http://iz.com.ua)

За словами наставника Артема, в заявці, поданій до Книги рекордів України, значилося чотири сотні повторень вправи "згинання/розгинання рук в упорі лежачи (віджимання), але вони вирішили побити цей показник в два рази.

Спочатку хлопчикові було важко віджиматися, ще він хвилювався, адже все відбувалося на публіці. Але коли він дійшов до 500 віджимань, його тренер зрозумів, що він справжній чемпіон і дійде до кінця.

9-річний українець встановив приголомшливий рекорд: ви тільки подивіться на юного спортсмена!

Як ми раніше писали, українець Крипак завоював четверте "золото" Паралімпіади в Токіо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Книга рекордов Украины
LITE
5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити
5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити