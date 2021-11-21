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11-річна українка з рідкісним діагнозом встановила світовий рекорд: ніхто не міг побити 70 років!

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Неділя 21 листопада 2021 10:18
11-річна українка з рідкісним діагнозом встановила світовий рекорд: ніхто не міг побити 70 років! Скрін: Богдана Ткаченко (Україна має талант 2021)
Автор: Світлана Мащенко

11-річній Богдані Ткаченко із Запоріжжя ще в дитинстві поставили діагноз гіпермобільність суглобів. Для звичайної людини це ненормально, але батьки вирішили, що особливість дівчинки потрібно розвивати. Тепер Богдана може показувати неймовірні трюки.

А на шоу "Україна має талант" дівчинка прийшла встановлювати рекорди.

Коли дівчинці було чотири роки, вона потрапила в циркову студію. Тепер же Богдана - рекордсменка України і світу.

На сцені дівчинка показала номер в жанрі каучук еквілібр, показавши чудеса гнучкості. Коли Богдана закінчила, глядачі аплодували їй стоячи.

11-річна українка з рідкісним діагнозом встановила світовий рекорд: ніхто не міг побити 70 років!11-річна українка з рідкісним діагнозом встановила світовий рекорд: ніхто не міг побити 70 років!

Але це ще не все. Дівчинка побила так званий рекорд сестер Росс, піднімаючи зубами яблука, вигинаючись назад. За хвилину вона впоралася з 16-ма фруктами, перевершивши досягнення американок 1944-го року.

Вона встановила не тільки рекорд України, а й світовий рекорд!

11-річна українка з рідкісним діагнозом встановила світовий рекорд: ніхто не міг побити 70 років!

Фото: Богдана Ткаченко стала світовою рекордсменкою (прес-служба)

Грандіозне шоу "Україна має талант" вже п'ятий випуск радує глядачів шоу, в якому беруть участь обдаровані українці. Проект відновився після чотирирічної перерви.

Суддями цього разу стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А в останньому випуску до них приєднався наш чемпіон Жан Беленюк.

Шоу показує телеканал СТБ суботніми вечорами.

Раніше ми писали, що єдина в Україні реп-вчителька, яка звільнилася зі школи через булінг, порадувала українців неймовірними здібностями.

Також повідомлялося, що сімейний лікар показала на сцені екзотик пол-денс, вразивши шок-контентом.

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