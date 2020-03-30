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Біля аеропорту "Львів" через підпал сухої трави загорівся газопровід

Новини » Надзвичайні події     30.03.2020 - 01:42
Біля аеропорту "Львів" через підпал сухої трави загорівся газопровід
Ілюстративне фото (facebook / pressjfo.news)

Без газопостачання залишається село Скнилів

Через підпал сухої трави і дерев поблизу злітної смуги аеропорту "Львів" загорівся газопровід середнього тиску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку АТ "Львівгаз".

Наголошується, що з-за високої температури сталося руйнування поліетиленової труби в місці виходу з землі і перехід на сталевий надземний газопровід.

"станом на 22:44 завдяки припиненню газопостачання пожежу вдалося локалізувати", - йдеться в повідомленні.

Без газопостачання залишається с. Скнилів. Відновити газопостачання планують 30 березня, "орієнтовно в обід, після заміни аварійної ділянки газопроводу".

"Львівгаз" звернеться в правоохоронні органи для того, щоб знайти винних у підпалі і притягнути до відповідальності.

Нагадаэмо, у Полтавській області за минулу добу сталося 39 пожеж на відкритих територіях. В результаті пожеж було знищено 92 га сухої рослинності та очерету.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиків поблизу прифронтової Мар'їнки загорілася суха трава. Через сильний вітер пожежа швидко дійшла до позицій українських підрозділів. Вогнем було пошкоджено один з опорних пунктів, інший вдалося врятувати. Полум'я також наблизилося до житлових будинків, однак було швидко локалізоване.

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