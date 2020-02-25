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В Одеській області горить національний природний парк

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 03:39
В Одеській області горить національний природний парк
Фото: пожежа в природному парку (facebook.com/nizhnednestrovsky)

Вітер роздуває полум'я, сприяючи поширенню пожежі

В Одеській області горить заповідна зона Нижньодністровського національного природного парку. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу парку.

Займання сталося у районі 48 км траси Одеса-Рені. Зазначається, що північний вітер роздмухує вогонь вздовж лиману.

Фото: пожежа в природному парку (facebook.com/nizhnednestrovsky)

Як пише одеське видання "Думская", причиною пожежі стало необережне поводження із вогнем. Однак у Держслужбі з надзвичайних ситуацій цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Дорога в пекло... #Маяки #пожежа #плавні #нацпарк #очерет

Опубліковано Олегом Рогачком Понеділок, 24 лютого 2020 р.

Нагадаємо, у січні в місті Умань (Черкаська область) виникла пожежа на території Софіївського парку. Загорання сталося під час ремонту у підвалі кафе, яке орендує приватний підприємець. Загиблих та постраждалих внаслідок події немає.

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