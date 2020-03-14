У Києві біля заводу "Радикал" спалахнула пожежа: горів ангар з хімікатами

Пожежа в Києві біля заводу "Радикал" (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)

На місце пожежі прибуло відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС

У Києві спалахнула масштабна пожежа біля території закритого заводу "Радикал", на якому залишилися значні обсяги ртуті. 14 березня близько чотирьох годин дня загорілося складське приміщення на вулиці Червоноткацькій, 61 (недалеко від станції метро "Лісова", Дніпровський район столиці).

Пожежа виникла у металевому ангарі розміром 15х70 м, який розташований впритул до будівлі складу, тому існувала загроза розповсюдження полум'я. Про це передали в прес-службі ДСНС Києва.

Рятувальники провели евакуацію кисневих балонів з приміщення складу. В ангарі знаходились розбавлені розчинники (відходи виробництва), які зберігалися для подальшої утилізації.

Пожежі був привласнений ранг підвищеної складності. На місці було задіяно 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 52 людини особового складу.

Також на місці працювало відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Києві для перевірки небезпечних речовин в повітрі.

У Києві сталася пожежа біля заводу "Радикал" (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, наголосили в ДСНС.

За словами очевидців, під час пожежі було чути кілька вибухів. Про це передає "Інформатор".

Зазначається, що у епіцентрі загорання зберігалися бочки з хімічними речовинами, які готували на утилізацію.

Пожежа біля заводу "Радикал" у Києві (Фото: kiev.informator.ua)

Загальна площа пожежі становила більше 1 тисячі "квадратів". Стовп диму від вогню піднімався високо в небо і був видний з інших районів Києва.

Приблизно через годину після події пожежу вдалося локалізувати.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Відео: У Києві спалахнула пожежа біля території заводу "Радикал"

Нагадаємо, що завод "Радикал" у радянські часи був засекреченим військовим об'єктом. Зараз на цій території зберігаються близько 200 тисяч тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів. Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною.

У грудні 2019-го в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища повідомляли, що на заводі значно перевищена норма парів ртуті - були зафіксовані перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних дільницях, а влітку показник досягає 0 до 40 разів.