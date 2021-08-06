Під Одесою 22-річна мати залишила в пологовому будинку вже другу дитину: що про це думають українці

22-річна жінка при виписці з пологового будинку в Білгород-Дністровському написала заяву про відмову від новонародженого, і, як зазначається в публікації, "пішла зі спокійною душею геть".

Також стало відомо, що перед цим вона залишила свого первістка в установі два роки тому. І ось зараз вона вчинила аналогічно з другим малюком.

Як стало відомо, перша дитина вже пройшла процедуру усиновлення, а другий відмовник теж буде усиновлений.

Під Одесою 22-річна мати залишила в пологовому будинку вже другу дитину (фото: t.me / Odessa_Info)

У мережі бурхливо відреагували на випадок, і думки у користувачів - полярні. Деяких вчинок матері, яка залишила дитину в пологовому будинку, дуже сильно обурив, і на адресу жінки посипалися різкі критичні висловлювання. Інші своєю чергою заступаються за жінку і зауважують, що через таке її рішення малюк насправді зможе знайти інших батьків, для яких стане дійсно бажаною дитиною. І таких думок у коментарях - значно більше.