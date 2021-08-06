Под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка: что об этом думают украинцы

22-летняя женщина при выписке из роддома в Белгород-Днестровском написала заявление об отказе от новорожденного, и, как отмечается в публикации, "ушла со спокойной душой восвояси".

Также стало известно, что перед этим она оставила своего первенца в учреждении два года назад. И вот сейчас она поступила аналогично со вторым малышом.

Как стало известно, первый ребенок уже прошел процедуру усыновления, а второй отказник тоже будет усыновлен.

Под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка (фото: t.me / Odessa_Info)

В сети бурно отреагировали на случай, и мнения у юзеров - полярные. Некоторых поступок матери, оставившей ребенка в роддоме, очень сильно возмутил, и в адрес женщины посыпались резкие критические высказывания. Другие в свою очередь заступаются за женщину и отмечают, что из-за такого ее решения малыш на самом деле сможет обрести других родителей, для которых станет действительно желанным ребенком. И таких мнений в комментариях - значительно больше.