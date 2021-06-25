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У коледжі Рівного під час нагородження студентів впало вікно: є постраждалі (відео)

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Рівне, П'ятниця 25 червня 2021 17:29
У коледжі Рівного під час нагородження студентів впало вікно: є постраждалі (відео) Колаж РБК-Україна: у Рівному в коледжі вікно впало на студенток
Автор: Володимир Костирін

У Рівному в коледжі стався нещасний випадок під час нагородження студентів в актовому залі - віконна рама раптово впала і розбилася прямо біля учнів, і в результаті інциденту постраждало дві дівчинки-підлітка.

Про це 25 червня передали у Facebook-спільноті "Типове Рівне".

НП сталася близько другої години дня в коледжі економіки і бізнесу.

На кадрах можна побачити, як в аудиторії впала рама і вдарилася об крісла, мало не розбивши голови студентам, що сидять поруч.

Осколки битого скла порізали двом студенткам руку і ногу.

У мережі звучить обурення учнів, які зазначають, що здають на ремонт "дуже великі гроші".

"Ці кошти називаються "благодійними" внесками, які ми здаємо мало не примусово", - йдеться в публікації.

Також стверджується, що директор на цю подію ніяк не відреагував.

Відео: у Рівному в коледжі впало вікно під час нагородження студентів

Раніше повідомлялося, що перед цим у Сумах на учня під час уроку впала віконна рама, і у дитини залишилися жахливі рани.

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