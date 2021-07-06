В Одеській міськраді чиновник не зміг вимовити слово українською мовою: просто завис

В Одесі на засіданні міськради чиновник Борис Панов зганьбився тим, що не зміг відповісти українською мовою.

Єдина фраза, яку міський обранець зміг сказати в цей момент: "Як це?"- на цьому його невдалий виступ закінчився.

"Депутати Одеської міськради намагаються розмовляти українською мовою. Начальник управління капітального будівництва Борис Панов - особливо цінний кадр - забув слово українською і просто завис", - написали під відео.

Як ми раніше писали, студентка з Харкова Маргарита Мальцева після скандалу з нецензурним висловлюванням з приводу української мови, потрапила в лікарню. Нібито у неї стався нервовий зрив на тлі стресу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "журналістка" грубо висловилася про українську мову і розлютила мережу.