В Одеській міськраді чиновник не зміг вимовити слово українською мовою: просто завис
В Одесі на засіданні міськради чиновник Борис Панов зганьбився тим, що не зміг відповісти українською мовою.
Про це повідомляє Telegram-канал "Інсайдер".
"Депутати Одеської міськради намагаються розмовляти українською мовою. Начальник управління капітального будівництва Борис Панов - особливо цінний кадр - забув слово українською і просто завис", - написали під відео.
Єдина фраза, яку міський обранець зміг сказати в цей момент: "Як це?"- на цьому його невдалий виступ закінчився.
В Одеській міськраді чиновники намагаються говорити українською мовою
Для довідки
Борис Панов в Одесі очолює управління капітального будівництва Одеської міськради.
Як ми раніше писали, студентка з Харкова Маргарита Мальцева після скандалу з нецензурним висловлюванням з приводу української мови, потрапила в лікарню. Нібито у неї стався нервовий зрив на тлі стресу.
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