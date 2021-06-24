Студентка прославилася матюками про українську мову і загриміла в лікарню: нібито нерви

Студентка з Харкова Маргарита Мальцева після скандалу з нецензурним висловлюванням з приводу української мови, потрапила в лікарню. Нібито у неї стався нервовий зрив на тлі стресу.

Майбутній український педагог повідомила, що після скандалу вона так сильно понервувала, що потрапила в лікарню, оскільки у неї стався "збій аналізів на тлі стресу". Кілька днів Мальцева провела під крапельницями, і зараз її стан покращився.

Питання про її звільнення поки не вирішене і за ненависницю української мови заступився депутат. Зараз вона знаходиться на лікарняному і поки не видужає, вирішувати її долю не будуть.

Скандал зі студенткою

Маргарита Мальцева стала відома на всю країну після свого відео, де вона поскаржилася на те, що їй довелося писати курсову українською мовою. Дівчина заявила, що українська влада ущемляє її права.

"Пишу курсову роботу українською мовою. Українська влада мене ущемляє, ущемляє мої права", - заявила студентка Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Вона назвала написання курсової насильством над нервами та психікою.

"Чому це я не можу писати свою наукову роботу російською? Хіба українською це буде більш інформативно? Якщо так подобається українська - беріть і перекладайте. Чому ви ґвалтуєте мене, мою психіку і нерви", - додала Мальцева.

Мальцева працює на станції швидкої допомоги й там її теж змушують говорити українською мовою.

Після таких висловлювань дівчину почали хейтити в соціальних мережах, і вона видалила всі акаунти та скандальне відео.

Варто відзначити, що дівчина-кандидат на державний пост і в її акаунті було зазначено, що вона захищає природу, рятує людей і вчить школярів.

Вибачатися Мальцева не захотіла

У мережі дівчину закликали поміняти думку і вибачитися за свої висловлювання, але вона подякувала за те, що її зробили популярною і написала: "було б перед ким вибачатися".