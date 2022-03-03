Одеський зоопарк приймає домашніх тварин, власники яких змушені їхати з дому через вторгнення РФ

В Одеському зоопарку безоплатно приймають на перетримку тварин, власники яких змушені покинути домівку через вторгнення РФ на територію України. В зоопарку просять не кидати тваринок на призволяще, а також зазначають, що, на жаль, котів і собак вони приймати не мають змоги.

Про це повідомили в пресслужбі зоопарку.

Наразі Одеський зоопарк може приймати до себе певну кількість домашних тварин, а саме:

плазуни,

папуги та інші декоративні птахи,

хижі птахи та сови,

кролики, хом'яки, щури, морські свинки,

тхорі, куниці, єноти,

можливо, інші тварини за попередньою домовленістю.

"Коли ви приносите до зоопарку свого вихованця, дуже бажано, щоб з ним була його клітка та невеликий запас кормів. Ніяких грошей нести не треба", - зазначили в зоопарку.

Перед тим, як принести тварину, обов’язково треба попередньо зателефонувати за номером +380681404539 (Ігор Біляков, директор зоопарку).

"Звертаємо Вашу увагу, що наразі кордони пропускають тварин без документів. Ми приймаємо тих тварин, які реально опинилися в стані біди. На превеликий жаль, Одеський зоопарк не має ніякої змоги приймати на утримання домашніх котів та собак", - додали у прес-службі.