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"Героїзм на війні буває різний": під Києвом кілька відчайдухів опікуються тваринами в зоопарку в оточенні ворога

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Вівторок 01 березня 2022 15:15
"Героїзм на війні буває різний": під Києвом кілька відчайдухів опікуються тваринами в зоопарку в оточенні ворога Колаж РБК-Україна: Зоопарк 12 місяців під Києвом потребує допомоги
Автор: Світлана Мащенко

Зоопарк 12 місяців, що під Демидовим Київської області, потребує допомоги. Там в російському оточенні лишилося кілька відчайдушних співробітників, які продовжують опікуватися тваринами незважаючи ні на що.

Про це розповів зоозахисник Андрій Плига на своїй сторінці у Facebook.

"Героїзм на війні буває різний. Maxim Kovalov та Alina Malynka залишилися в зоопарку 12 місяців біля Демидова і опікуються тваринами в повному російському оточенні, починаючи з другого дня вторгнення", - говориться в повідомленні.

На жаль, снарядом зруйнувало трансформатор в Козаровичах, і в зоопарку вже кілька днів нема світла.

Поки що рятуються генератором, проте дизель в ньому вже майже закінчився, їжа так само закінчується.

"Але ключове - це дизель. Щойно він закінчиться (сьогодні? завтра?) - вся колекція теплолюбних тварин приречена на смерть", - пише зоозахисник.

Наразі власник зоопарку шукає як знайти шляхи полагодити трансформатор.

"Можливо, мій пост допоможе розголосу. Я розумію що в країні, в якій сотнями гинуть люди, порятунок звірів відходить на третій план", - додав Андрій.

Раніше ми писали про найбільш незбагненні для розуму вчинки українців під час війни.

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