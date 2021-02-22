Цей пост про учня з Дніпра підірвав мережу: "продовжуйте, будь ласка, українською"

За словами батька випускника, неприємна ситуація сталася під час візиту в школу представників вищих військових навчальних закладів. В 11 клас делегація прийшла на уроці математики. Всі представники були в військовій формі, і прийшли агітувати школярів вступати на військову кафедру.

"Першим виступив представник Львова. Чоловік українською (ламаною, як ніби сам не зі Львова, але шлях до хорошої української мови лежить через погану: так що, тут все добре). Наступний військовий з Києва говорить: "якщо ви не проти, то я перейду на російську". Клас мовчить. Два вчителі, які були присутні на презентації, мовчать, а мій Михайло каже: "Я проти, продовжуйте, будь ласка, українською". Той скривився, продовжив українською (дуже поганою, але все ж таки українською)", - написав Пономаренко.

Третім виступав військовий з Харкова, який також захотів робити презентацію російською. І у відповідь на його запитання Михайло попросив продовжувати українською. Військовий відмовився, і хлопчик дістав телефон і попередив, що почне знімати на відео.

"А ось принципово буду російською, тому що ти дістав телефон". "Так, принципово, - каже син. – А ви зараз дієте згідно з вашим статутом і Конституцією України або може ви уявляєте збройні сили рф?", - цитує Пономаренко сина і додає, що харківський військовий теж перейшов на українську мову.

Далі виступав військовий з Дніпра і передав слово кадету, який теж захотів говорити російською мовою. Михайло знову відрізав і попросив перейти на українську мову. Після цього на випускника накинувся представник військкомату і почав хлопчикові грубіянити.

"Ти хто такий? Самий розумний? Ми в гостях нормально попросили по-російськи, а ти бикуеш, йдеш на дебільні принципи, упоротий свідомий. Може з тобою провести бесіду, щоб поважав старших і помовчав?" – цитує Пономаренко слова військових.

В класі запанувала тиша, а потім Михайло, у якого КМС з боксу, підійшов до гостей і заявив:

"Дядько, я зараз таку розмову з тобою проведу, що тебе звідси винесуть", - сказав хлопчик.

Після цього почався неймовірний скандал, вчителька вирішила не втручатися у ситуацію, а Михайло продовжив:

"Ви прийшли в українську школу, ви представники українських вишів, ви презентуєте Збройні сили України! Не Росії! У вас немає поваги ні до мови, ні до України! Або ж ви спілкуєтеся українською, або кіна не буде!"

Наступний військовий виступив українською мовою, а решта ретирувалися. А Михайло на наступний день прийшов до директора школи, щоб дізнатися дані про гостей. До речі, директор школи провела виховну роботу з вчителями, бесіду з військовими та повністю підтримала позицію одинадцятикласника.

"Зателефонувавши у військкомат, я дізнався, що поводир цього як в них записано "патріотичного заходу" є представником самарського районного військкомату старший офіцер Кравець Юрій Олексійович (справедливості заради повідомлю, що сам він говорив українською, але вже з пантелесів вистрибував, щоб його колеги у школі під час уроку виступали російською оскільки "вони ж гості") У військкоматі мене вислухали, прийняли мої дані та пообіцяли, що Кравець зателефонує мені. На момент публікації ніхто не дзвонив. Питання, яку ж Україну ми збираємося побудувати з такими "військовими" і "вчителями". Невже не можна було підтягнути україномовних представників, які не ганьбили своєї форми та дотримувалися б свого статуту і конституції України?!" – обурився Пономаренко.

Ця історія викликала ажіотаж у мережі, і користувачі підтримали дії школяра. Батькам Михайла подякували за виховання, а ось військових запропонували звільнити за таку ганьбу.

Варто відзначити, що перевірити достовірність даної історії немає можливості.