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У Львові студент хвалиться радянським прапором і називає патріотів "тваринами"

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Львів, Понеділок 15 листопада 2021 19:38
У Львові студент хвалиться радянським прапором і називає патріотів "тваринами" Колаж РБК-Україна: львівський студент потрапив у скандал через радянський прапор і образу патріотів
Автор: Styler

У Львові студент НУ "Львівська політехніка" каже, що він русофіл і антинаціоналіст. Крім того, він хвалиться забороненим в Україні прапором СРСР і називає патріотів "тваринами".

Про це повідомляє Telegram-канал "Так люблю той Львів, що бракує ми слів".

У мережі студент часто публікує провокативні ролики, в яких показує прапор Естонської РСР. Також він показав відео з маршу до Дня захисника, де назвав патріотів "тваринами".

"Новий сезон передачі "У світі тварин" під'їхав", - йдеться в повідомленні до даного відео.

Хлопець скаржиться на те, що йому важко жити у Львові через те, що він ультралівий, русофіл, вважає війну на сході України безглуздою і "виводить" з себе викладача історії.

Він також виклав провокаційне відео на пропагандистську пісню "Вставай Донбас".

"Валіть звідси, тут вам не місце зустрічі українських націоналістів", - підписав ролик з вівцями студент.

Після обурення користувачів мережі хлопець видалив частину своїх роликів.

  • Я сподіваюся, наказ на відрахування вже написаний, ну не може ж таке, носити звання студент Політехніки;
  • Немає розуму у людини;
  • Тут необхідна реакція деканату і ректорату Політехніки;
  • Чекаємо відео з вибаченням;
  • Чекаємо відео у Стерненка, де цей біомусор буде вибачатися.

Нагадаємо, у Києві в аптеці виник гучний скандал. Провізор нахамив відвідувачу через українську мову.

Ми також писали про те, що відомий український актор Володимир Талашко після секс-скандалу звільнився з університету імені Карпенка-Карого.

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Львів скандал
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