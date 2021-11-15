У Львові студент хвалиться радянським прапором і називає патріотів "тваринами"

У Львові студент НУ "Львівська політехніка" каже, що він русофіл і антинаціоналіст. Крім того, він хвалиться забороненим в Україні прапором СРСР і називає патріотів "тваринами".

Про це повідомляє Telegram-канал "Так люблю той Львів, що бракує ми слів".

У мережі студент часто публікує провокативні ролики, в яких показує прапор Естонської РСР. Також він показав відео з маршу до Дня захисника, де назвав патріотів "тваринами".

"Новий сезон передачі "У світі тварин" під'їхав", - йдеться в повідомленні до даного відео.

Хлопець скаржиться на те, що йому важко жити у Львові через те, що він ультралівий, русофіл, вважає війну на сході України безглуздою і "виводить" з себе викладача історії.

Він також виклав провокаційне відео на пропагандистську пісню "Вставай Донбас".

"Валіть звідси, тут вам не місце зустрічі українських націоналістів", - підписав ролик з вівцями студент.

Після обурення користувачів мережі хлопець видалив частину своїх роликів.