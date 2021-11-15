У Львові студент хвалиться радянським прапором і називає патріотів "тваринами"
У Львові студент НУ "Львівська політехніка" каже, що він русофіл і антинаціоналіст. Крім того, він хвалиться забороненим в Україні прапором СРСР і називає патріотів "тваринами".
Про це повідомляє Telegram-канал "Так люблю той Львів, що бракує ми слів".
У мережі студент часто публікує провокативні ролики, в яких показує прапор Естонської РСР. Також він показав відео з маршу до Дня захисника, де назвав патріотів "тваринами".
"Новий сезон передачі "У світі тварин" під'їхав", - йдеться в повідомленні до даного відео.
Хлопець скаржиться на те, що йому важко жити у Львові через те, що він ультралівий, русофіл, вважає війну на сході України безглуздою і "виводить" з себе викладача історії.
Він також виклав провокаційне відео на пропагандистську пісню "Вставай Донбас".
"Валіть звідси, тут вам не місце зустрічі українських націоналістів", - підписав ролик з вівцями студент.
Після обурення користувачів мережі хлопець видалив частину своїх роликів.
- Я сподіваюся, наказ на відрахування вже написаний, ну не може ж таке, носити звання студент Політехніки;
- Немає розуму у людини;
- Тут необхідна реакція деканату і ректорату Політехніки;
- Чекаємо відео з вибаченням;
- Чекаємо відео у Стерненка, де цей біомусор буде вибачатися.
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