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Росія все частіше залучає стратегічну авіацію для ударів по Одесі, - ОВА

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Одеса, Вівторок 10 травня 2022 08:05
Росія все частіше залучає стратегічну авіацію для ударів по Одесі, - ОВА Фото: Росія все частіше залучає стратегічну авіацію для ударів по Одесі (perild.com)
Автор: Артур Родивилов

Росія все частіше залучає стратегічну авіацію для ударів по Одесі. 9 травня окупанти завдали ракетами істотні пошкодження інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.

В області зберігається загроза ракетних ударів.

"Для завдання ракетних ударів ворог все частіше застосовує стратегічну авіацію. Знищувати ворога в небі, морі, на суші - наше головне завдання", - сказав Братчук.

Спікер ОВА також повідомив про завершення затяжної комендантської години в Одесі. Грубі порушення не зафіксовані.

"Затримано кілька осіб, підозрюваних у причетності до співпраці з окупантами", - повідомив він.

Нагадаємо, останні три дні Одеса піддається масованим ракетним атакам. Окупанти запускають ракети як з Чорного моря, так і території окупованого Криму.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня повідомив, що приїхав до Одеси, щоб відзначити День Європи.

Увечері 9 травня ворог випустив сім ракет по Одесі. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. Удари припали на торговий центр і склад.

8 травня в місті прозвучала серія вибухів. Зазначимо, 7 травня в Одесі 4 ракети потрапили в приватне підприємство, де виготовляли меблі.

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