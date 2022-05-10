Росія все частіше залучає стратегічну авіацію для ударів по Одесі, - ОВА

Росія все частіше залучає стратегічну авіацію для ударів по Одесі. 9 травня окупанти завдали ракетами істотні пошкодження інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.

В області зберігається загроза ракетних ударів.

"Для завдання ракетних ударів ворог все частіше застосовує стратегічну авіацію. Знищувати ворога в небі, морі, на суші - наше головне завдання", - сказав Братчук.

Спікер ОВА також повідомив про завершення затяжної комендантської години в Одесі. Грубі порушення не зафіксовані.

"Затримано кілька осіб, підозрюваних у причетності до співпраці з окупантами", - повідомив він.