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У Києві жінка кинула свого собаку у парку та поїхала на заробітки: біля тварини була записка

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Київ, Середа 08 грудня 2021 20:15
У Києві жінка кинула свого собаку у парку та поїхала на заробітки: біля тварини була записка У Києві жінка покинула собаку та поїхала у Польщу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Зокрема, біля собаки лежала його іграшка та записка.

Про інцидент повідомила киянка Марія Ляпіна.

Зазначається, що небайдужі кияни звільнили тварину. Однак, спочатку бідний пес боявся підходити до незнайомців, але скоро він замерз і знесилів.

"Джек хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його залишити", - писало у записці.

Зараз собаку забрали до клініки, потім йому заберуть у притулок.

Тому жінка закликає небайдужих забрати тварину до себе.

У Києві жінка кинула свого собаку у парку та поїхала на заробітки: біля тварини була запискаУ Києві жінка кинула свого собаку у парку та поїхала на заробітки: біля тварини була запискаУ Києві жінка кинула свого собаку у парку та поїхала на заробітки: біля тварини була запискаУ Києві жінка кинула свого собаку у парку та поїхала на заробітки: біля тварини була записка

У Києві жінка прив'язала собаку у парку та поїхала за кордон (facebook.com/maryna.liapina)

У коментарях користувачі вражені від вчинку жінки.

  • Які ж люди зрадники. Гроші більше потрібні, аніж жива душа. Невже не можна було на місці знайти роботу;
  • Нехай знайдеться його нова людина;
  • Дуже шкода тварину. Він на таке точно не заслуговує;
  • Як у людини вистачає сил таке робити.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі перед входом в торговий центр знайшли собаку з запискою.

Також ми писали, що у Запоріжжі подружжя морить голодом та б'є собак.

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