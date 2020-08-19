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Під Харковом водій зніс на "зебрі" жінку з коляскою: відео та нові деталі

Пісочин, Середа 19 серпня 2020 08:10
Під Харковом водій зніс на "зебрі" жінку з коляскою: відео та нові деталі
ДТП під Харковом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У ДТП під Харковом сильно постраждала 24-річна медсестра ЗСУ

У Харківській області водій збив на неврегульованому пішохідному переході молоду жінку і коляску з новонародженим сином, якому лише два тижні.

Жахливе ДТП сталося в смт Пісочин, що відразу за Харковом, йдеться в сюжеті ТСН.

24-річна жінка з коляскою переходила дорогу по "зебрі" і майже перейшла її, коли в неї врізався ВАЗ 2106, за кермом якого був 59-річний водій. Момент аварії чітко зафіксували камери відеоспостереження.

На кадрах видно, як "Жигулі" таранять маму і коляску. У жінки перелом стегна і множинні забої, у дитини незначні травми голови.

"Я вибіг, подивився. Там коляска лежала. Ми всі разом спільно вирішили надати першу допомогу", - розповідає очевидець.

Водій в момент аварії був тверезим, але пояснити, чому не пропустив пішоходів, не зміг.

У Пісочині водій збив на пішохідному переході жінку з коляскою (відео: ТСН)

Пізніше з'ясувалося, що потерпіла молода жінка - контрактниць ВСУ, медсестра військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Вона нині знаходиться в декретній відпустці по догляду за дитиною.

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