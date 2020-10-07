Під Сумами стався викид аміаку: екологи зробили заяву про НП

Під Сумами стався викид аміаку (ілюстративне фото: flickr.com)

За фактом викиду аміаку розпочато кримінальне провадження

Під Сумами стався викид аміаку 7 жовтня через розгерметизацію залізничної цистерни біля станції Торопилівка поблизу селища Степанівка.

Інцидент стався сьогодні вдень. Інформацію про НП підтвердили в прес-службі Сумської ОДА.

За словами директора департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександра Милаша, жодних дзвінків до аварійно-рятувальних служб регіону щодо даної події не надходило, а про факт інциденту стало відомо із соцмереж.

Так, витік аміаку зафіксували очевидці, які зняли відповідне відео і розповсюдили в інтернеті.

Милаш розповів, що на місце НП виїхали представники Нацполіції, Головного управління ДСНС в області та Сумського обласного лабораторного центру МОЗ.

"За інформацією директора лабораторного центру Володимира Збаразького, концентрація аміаку в повітрі є гранично допустимою та не несе загрози життю та здоров'ю мешканцям Степанівки або інших населених пунктів області", - повідомив чиновник.

Спікерка Сумської прокуратури Наталія Науменко заявила, що за фактом викиду аміаку під Сумами було розпочато кримінальне провадження.

"У рамках кримінального провадження встановлюються обставини викиду аміаку, який стався на станції Торопилівка. До ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою) КК України.", - написала вона у своєму Facebook.

Поліція встановила, що дійсно аміак сьогодні перевантажувала агрокомпанія. Імовірно, сталася розгерметизація залізничної цистерни й відбувся витік.

Як зазначила начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко, зважаючи на властивість цього газу його концентрація швидше за все "вже розбавлена повітряними масами та загрози для людей не становить".

Відео: Під Сумами стався витік аміаку

Нагадаємо, взимку в Одесі евакуювали ліцей через розлитий розчин аміаку.

Раніше повідомлялося, що в Україні засудили агента ФСБ РФ до 10 років в'язниці за підготовку теракту в Сєвєродонецьку - диверсант намагався підірвати резервуари з аміаком на території заводу "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".