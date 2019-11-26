Мені вона не потрібна: в Одесі мати покинула немовля в квартирі

В Одесі горе-матір кинула свою дитину (Колаж РБК-Україна)

В Одесі мати-наркоманка кинула напризволяще свою однорічну дитину

В Одесі мати з наркотичною залежністю кинула напризволяще свою дитину в захаращеній квартирі. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

25 листопада, в патрульну поліцію надійшло тривожне повідомлення, що немовля знаходиться в небезпеці. Прибулі на місце поліцейські знайшли в захаращеній квартирі будинку по вулиці Льва Толстого заплакану маленьку дівчинку, поруч не було нікого.

"Сусіди, зустріли наших інспекторів, розповіли, що жінка в стані наркотичного сп'яніння викрикнула: "Мені не потрібна ця дитина!" — і кинула дочку", — розповіли в поліції.

Поліцейські взяли на рук дитину і заспокоїли її, потім викликав швидку допомогу.

Зараз встановлюється місцезнаходження горе-матері. Розпочато слідство. Не виключено, що у матері-наркоманки заберуть дитя.

Дитини заспокоїли поліцейські (фото: police.gov.ua)