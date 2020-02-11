В Одесі ледь не згорів тролейбус з пасажирами: усі подробиці

В Одесі ледь не згорів тролейбус з людьми (фото: колаж РБК-Україна)

В Одесі на вулиці Маріїнській ледь не згорів тролейбус

В Одесі ледь не сталася серйозна подія. Справа в тому, що сьогодні, 11 лютого, на вулиці Маріїнській сталося замикання в контактній мережі під час руху тролейбуса. При цьому в салоні транспортного засобу знаходилися пасажири.

Очевидці, коли побачили полум'я та іскри, то почали все знімати на відео. Пасажирів негайно евакуювали з тролейбуса. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє Telegram-канал Одеса info.

Нагадаємо, що в Одесі на штрафмайданчику згоріли 20 автомобілів. При цьому пожежникам вдалося впоратися протягом години. 3 автомобіля були пошкоджені, 150 інших авто вдалося врятувати. Про причини пожежі не відомо, над цим працюють експерти.

Раніше повідомлялося про те, що у Львові горів студентський гуртожиток на вулиці Туган-Барановського. При цьому один хлопець постраждав, його у важкому стані винесли з кімнати ще до приїзду рятувальників. Хлопця відправили у Львівську обласну клінічну лікарню.

Пожежники вивели з палаючого гуртожитку трьох осіб, також 20 людей були евакуйовані на свіже повітря.

Ми також писали про те, що в Дніпрі була пожежа в гуртожитку на Слобожанському проспекті. Пожежа почалася в одній з кімнат на 6 поверсі дев'ятиповерхового будинку. 40 осіб були евакуйовані, при цьому 5 знадобилася медична допомога.