ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі ледь не згорів тролейбус з пасажирами: усі подробиці

STYLERЖиття    11.02.2020 - 18:24
В Одесі ледь не згорів тролейбус з пасажирами: усі подробиці
В Одесі ледь не згорів тролейбус з людьми (фото: колаж РБК-Україна)

В Одесі на вулиці Маріїнській ледь не згорів тролейбус

В Одесі ледь не сталася серйозна подія. Справа в тому, що сьогодні, 11 лютого, на вулиці Маріїнській сталося замикання в контактній мережі під час руху тролейбуса. При цьому в салоні транспортного засобу знаходилися пасажири.

Очевидці, коли побачили полум'я та іскри, то почали все знімати на відео. Пасажирів негайно евакуювали з тролейбуса. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє Telegram-канал Одеса info.

Нагадаємо, що в Одесі на штрафмайданчику згоріли 20 автомобілів. При цьому пожежникам вдалося впоратися протягом години. 3 автомобіля були пошкоджені, 150 інших авто вдалося врятувати. Про причини пожежі не відомо, над цим працюють експерти.

Раніше повідомлялося про те, що у Львові горів студентський гуртожиток на вулиці Туган-Барановського. При цьому один хлопець постраждав, його у важкому стані винесли з кімнати ще до приїзду рятувальників. Хлопця відправили у Львівську обласну клінічну лікарню.

Пожежники вивели з палаючого гуртожитку трьох осіб, також 20 людей були евакуйовані на свіже повітря.

Ми також писали про те, що в Дніпрі була пожежа в гуртожитку на Слобожанському проспекті. Пожежа почалася в одній з кімнат на 6 поверсі дев'ятиповерхового будинку. 40 осіб були евакуйовані, при цьому 5 знадобилася медична допомога.

Апокаліпсис під Одесою: з'явилися страшні фото негоди В Одесі жінка з дитячою коляскою провалилася у величезну яму: подробиці
Новини України Одесапожежа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся