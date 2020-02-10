У Львові горів студентський гуртожиток, є постраждалий

Ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)

Потерпілого студента 2001 року народження з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано

У Львові на вулиці Туган-Барановського сталась пожежа в кімнаті на четвертому поверсі п’ятиповерхового студентського гуртожитку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

До приїзду рятувальників з кімнати, де виникла пожежа, винесли в важкому стані одного хлопця. За допомогою спеціальних рятувальних пристроїв вогнеборці вивели із задимлених приміщень три людини, також евакуювали на свіже повітря 20 осіб.

"До прибуття медиків до місця виклику рятувальники надали домедичну допомогу хлопцю, якого винесли з палаючої кімнати. Потерпілого студента 2001 року народження з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.

О 04:36 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, та о 04:39 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено матрац на площі 2 кв.м.

Нагадаємо, в Одесі вранці 10 лютого на штрафмайданчику в результаті пожежі згоріли 20 автомобілів.

Крім того, у м. Дружківка (Донецька область) на вулиці Бахмутська сталась пожежа в житловому будинку, в результаті якої загинули дві людини.