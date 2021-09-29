Під Києвом зіштовхнулися вантажівка та легкове авто, є загиблі та поранені
Фото: під Києвом сталася масштабна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
У місті Козин поблизу Києва сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Унаслідок ДТП дві людини загинули, троє потрапили в лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу Патрульної поліції Києва.
Аварія сталася близько 7 ранку на вулиці Старокиївській біля дамби. Зіткнулася вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota.
За попередньою інформацію: дві людини загинуло, трьох шпиталізовано до лікарні.
Ускладнено рух в обох напрямках. Слідчі встановлюють всі обставини події.
Фото: ДТП в Козині (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Раніше в Одеській області сталося ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини.
РБК-Україна писало, що в масовій ДТП в Херсонській області загинули двоє людей.