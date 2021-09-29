ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Під Києвом зіштовхнулися вантажівка та легкове авто, є загиблі та поранені

Новость на русском →
Середа 29 вересня 2021 09:14
Під Києвом зіштовхнулися вантажівка та легкове авто, є загиблі та поранені Фото: під Києвом сталася масштабна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У місті Козин поблизу Києва сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Унаслідок ДТП дві людини загинули, троє потрапили в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу Патрульної поліції Києва.

Аварія сталася близько 7 ранку на вулиці Старокиївській біля дамби. Зіткнулася вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota.

За попередньою інформацію: дві людини загинуло, трьох шпиталізовано до лікарні.

Ускладнено рух в обох напрямках. Слідчі встановлюють всі обставини події.

Фото: ДТП в Козині (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Раніше в Одеській області сталося ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини.

РБК-Україна писало, що в масовій ДТП в Херсонській області загинули двоє людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП
NEWS
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
DAILY
Заступник голови НБУ Юрій Гелетій: У банків достатньо ресурсів, щоб кредитувати економіку
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заступник голови НБУ Юрій Гелетій: У банків достатньо ресурсів, щоб кредитувати економіку