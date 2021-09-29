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У Києві велосипедисти масово карають мажорів на дорогущих авто (відео)

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Києва, Середа 29 вересня 2021 16:03
У Києві велосипедисти масово карають мажорів на дорогущих авто (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві велосипедисти масово карають мажорів на дорогущих авто
Автор: Світлана Мащенко

У Києві велосипедисти карають водіїв-мажорів, які думають, що за кермом дорогущих авто їм все дозволено.

У мережі нещодавно з'явилися відео перепалок між учасниками дорожнього руху.

На першому відео - інцидент, який трапився на дорозі, що веде вздовж бульвару Дружби Народів до моста Патона в неділю, 25 вересня.

Дівчина-водій на Porsche Panamera вирішила скоротити шлях в пробці і поїхала смугою громадського транспорту, яка одночасно є велодоріжкою. Мало того, що по цій смузі їхати взагалі заборонено, авто мало не задавило велосипедистів.

"Десь на перетині з бульваром Лесі Українки, за нами на смугу виїхало авто Porsche. Та почала нам сигналити. Авто так хотіло швидко проїхати цією смугою, що ледь не збило трьох велосипедистів. Ми його наздогнали на світлофорі на перетині з вулицею Старонаводницька. Далі змогли записати трохи відео", - підписані кадри.

У другому випадку велосипедисти зупинили і заблокували водія Tesla, який вирішив об'їхати пробку просто по велосипедній доріжці.

Раніше ми писали, що в Києві велосипедист і водій фури не поділили дорогу, влаштувавши епічну бійку.

Також повідомлялося, що у Києві чоловік з прокатним велосипедом заблокував рух нахабного таксиста

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