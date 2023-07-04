В Одесском университете внутренних дел представили фотовыставку "Сквозь объектив: портреты устойчивости"

"Экспозиция рассказывает о том, как изменилась жизнь университета в условиях войны. Основу выставки составляют фото, отправленные из зоны боевых действий, на которых наши герои - соискатели высшего образования ОГУВД и выпускники вуза, которые с начала вооруженной агрессии российской федерации против Украины, не колеблясь, встали на защиту родной страны. Также на выставке представлены фото представителей подразделений системы МВД, которые в условиях войны продолжают достойно выполнять свои служебные обязанности" - сообщил ректор Одесского государственного университета внутренних дел полковник полиции Дмитрий Швец.

Так, например, на одной и фотографиях можно увидеть Петренко Валерия — в 20 лет он пошел на срочную службу в ГУР, после того, как отслужил срочную, сразу же пошел в ряды "Азова". С мая 2022 по май 2023 находился в плену. 60 фотографий - 60 историй украинского сопротивления, отваги украинских защитников и защитниц.

"Решение стать в ряды правоохранительных органов — сознательный выбор мужественных людей. Это выбор пути, который требует от человека особых качеств. Но сегодня критерии отбора стали еще более требовательными. Среди выпускников, среди курсантов ОГУВД есть немало настоящих героев. Бок о бок собратья Сил Обороны и Национальной полиции защищают родную землю.Каждая фотография выставки "Сквозь объектив: портреты стойкости" - это уникальная история ежедневного человеческого подвига", - заявил глава Алексей Леонов.