В Одессе откроется МакДональдс? Появились признаки возобновления работы ресторанов
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, все рестораны сети МакДональдс были закрыты. Осенью 2022 года часть ресторанов возобновила свою деятельность - открылись заведения в Киеве, во Львове и других городах. И в ближайшее время, вероятно, откроются рестораны МакДональдс в Одессе.
Что известно об открытии ресторанов в Одессе - читайте в материале ниже.
Рестораны МакДональдс в Одессе
До войны в Одессе было 9 ресторанов сети. Часть из них была расположена в центральной части города, а также возле железнодорожного вокзала и возле автовокзала. Еще несколько - в более отдаленных районах Одессы.
С 24 февраля все рестораны МакДональдс были закрыты и после возобновления работы в других городах о заведениях в "жемчужине у моря" информации не было.
Что известно об открытии МакДональдс в Одессе
На официальном сайте появились вакансии в нескольких ресторанах МакДональдс в Одессе. Сейчас предлагается заполнить анкету на работника ночной смены, работника ресторана. По объявлениям видно, что пока готовятся открыть несколько ресторанов. А именно:
- Проспект Добровольского, 116а
- Красный переулок,1
- Пантелеймоновская, 17б
- Площадь Независимости,1
- просп. Шевченко, 2б
- ул. Краснова, 14-а
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В других городах подготовка к открытию проходила в несколько этапов. Сначала набирали, инструктировали персонал, в том числе и при работе во время воздушной тревоги или в случае опасности.
Далее - готовили заведения к открытию, делали ремонт, наводили порядок и начинали завозить оборудование и продукты. После - открывали для посетителей. Иногда рестораны сначала начинали работать только на доставку, а через некоторое время открывались для посетителей.
Сейчас полностью все рестораны закрыты в Одессе, Николаеве, Днепре, Запорожье, Полтаве, Сумах, Чернигове, Харькове и Херсоне.
Кстати, ранее мы писали о том, какие рестораны МакДональдс работают в Киеве.
А еще рассказывали о том, в каких городах Украины МакДональдс возобновил свою работу.