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В Одессе откроется МакДональдс? Появились признаки возобновления работы ресторанов

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Одеса, Воскресенье 19 февраля 2023 14:32
В Одессе откроется МакДональдс? Появились признаки возобновления работы ресторанов В Одессе могут открыться рестораны МакДональдс (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, все рестораны сети МакДональдс были закрыты. Осенью 2022 года часть ресторанов возобновила свою деятельность - открылись заведения в Киеве, во Львове и других городах. И в ближайшее время, вероятно, откроются рестораны МакДональдс в Одессе.

Что известно об открытии ресторанов в Одессе - читайте в материале ниже.

Рестораны МакДональдс в Одессе

До войны в Одессе было 9 ресторанов сети. Часть из них была расположена в центральной части города, а также возле железнодорожного вокзала и возле автовокзала. Еще несколько - в более отдаленных районах Одессы.

С 24 февраля все рестораны МакДональдс были закрыты и после возобновления работы в других городах о заведениях в "жемчужине у моря" информации не было.

Что известно об открытии МакДональдс в Одессе

На официальном сайте появились вакансии в нескольких ресторанах МакДональдс в Одессе. Сейчас предлагается заполнить анкету на работника ночной смены, работника ресторана. По объявлениям видно, что пока готовятся открыть несколько ресторанов. А именно:

  • Проспект Добровольского, 116а
  • Красный переулок,1
  • Пантелеймоновская, 17б
  • Площадь Независимости,1
  • просп. Шевченко, 2б
  • ул. Краснова, 14-а

В Одессе откроется МакДональдс? Появились признаки возобновления работы ресторанов

Скриншот

В других городах подготовка к открытию проходила в несколько этапов. Сначала набирали, инструктировали персонал, в том числе и при работе во время воздушной тревоги или в случае опасности.

Далее - готовили заведения к открытию, делали ремонт, наводили порядок и начинали завозить оборудование и продукты. После - открывали для посетителей. Иногда рестораны сначала начинали работать только на доставку, а через некоторое время открывались для посетителей.

Сейчас полностью все рестораны закрыты в Одессе, Николаеве, Днепре, Запорожье, Полтаве, Сумах, Чернигове, Харькове и Херсоне.

Кстати, ранее мы писали о том, какие рестораны МакДональдс работают в Киеве.

А еще рассказывали о том, в каких городах Украины МакДональдс возобновил свою работу.

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МакДональдс