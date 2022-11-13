Русский быстро проигрывает украинскому языку: какие города лидируют

С начала полномасштабного вторжения русский язык очень быстро начал исчезать из обращения - как в личном общении, так и во многих структурах, сообществах и в бизнесе.

Как изменилось отношение к русскому и украинскому языку в Украине - читайте в материале ниже.

По данным аналитиков Work.ua, за последние 8 месяцев бизнес стал использовать украинский язык в 6 раз чаще, чем русский. К октябрю работодатели 84% вакансий уже размещали на украинском языке, и всего 13% - на русском. С начала войны использование государственного языка выросло на 30%, а использование русского - упало в три раза.

При этом еще 8 лет назад ситуация была абсолютно противоположной - украинский язык использовало 16%, а вот русский - почти 80%. Быстрее на украинский язык переходит крупный бизнес - уже 96% размещают вакансии на украинском языке. В микробизнесе - только 77%.

Как обстоит ситуация с украинским языком по городам

Самым украинизированным был и остается Львов - почти 97%. Не отстает и столица - в Киеве 84%. За последние 8 месяцев позитивную динамику начали показывать Днепр, Харьков и Одесса - украинский язык вырос вдвое, а русский стремительно падает.

Не отстают и соискатели - уже в октябре было до 66% резюме на украинском языке, 18% - на английском и всего 16% - на русском языке.

Кто стал больше использовать украинский язык

Чаще всего украинский язык использует молодежь от 16 до 25 лет и кандидаты 40-44 лет - 68-69%. Чаще всего используют русский язык люди старшего возраста, кандидаты 55 лет и старше - это 34%. При этом украинский язык чаще используют женщины, чем мужчины. А вот мужчины чаще стали использовать английский язык.

Если смотреть в разрезе специализаций, то больше всего вакансий на украинском языке в категории "Администрация, руководство среднего звена" - до 88%.

Меньше всего украинский язык используют в категории "IT, компьютеры, интернет", но там больше вакансий и резюме на английском языке.