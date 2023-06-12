"Я такого моря еще не видел": эколог о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Одесской затоки

После подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня, мусор вместе с водой сначала распространился по Херсонской области, а потом поплыл в сторону Одессы. Жители Одесской области сейчас наблюдают, как к берегу прибивает не только мусор, но и вещи из затопленных домов.

Мусор после шторма осел на дне моря

Побережье Черного моря в Одесской области охватил шторм и в море начало смывать весь мусор и органику, которые принесло водой после взрыва Каховской ГЭС. Балинский отмечает, что море ведет себя оскорбленно.

"32 года живу в Одессе, но такого моря не видел никогда! Шквальный юго-западный ветер с очень хлесткой волной. Море как будто обиделось и решило забрать с берега и перемолоть всю органику и мусор", - пишет эколог.

Он отмечает, что такое направление ветра поспособствовало "замыканию" плавучей органики и мусора в Одесской затоке. А сильные волны привели к тому, что большая часть плавающих остатков растений теперь утоплены на дне.

"Бутылок на поверхности тоже стало значительно меньше. По количеству затопленных матрасов и подушек, Одесская затока теперь самая комфортная в мире", - добавляет Балинский.

Он отмечает, что благодаря ветру соленость воды немного увеличилось.

"Мощный ветер пригнал воду с открытого моря и немного поднял соленость, однако интенсивный болотный цвет показывает, что незначительно. Резкое снижение температуры также снижает вероятность интенсивного цветения фитопланктона и цианобактерий. Бедные жабы и тритоны чувствуют себя плохо", - описал ситуацию специалист.

Балинский также сделал неутешительный прогноз по поводу рыбы.

"Думаю, что в ближайшее время в затоке погибнут все амфибии и большое количество пресноводной рыбы", - считает эколог.

Как выглядит Черное море сейчас (фото: facebook.com/balinskyy.vladislav)

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Из-за этого началось наводнение, вода накрыла тысячи гектаров земли, затопила десятки сел.

На данный момент известно уже о 8 погибших, судьба еще более 40 человек - неизвестна.

В Херсонской области проводятся спасательные операции: людей и животных эвакуируют в безопасные места. Мусор течением несет в Одесскую область. Также известно, что теракт привел к опреснению Черного моря.