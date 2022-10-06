В Одессе бойцы ГСЧС спасли котика, попавшего в беду: как это было

Кот покорял десятиметровую высоту возле парка имени Тараса Шевченко на улице Маразлиевская в Приморском районе города. Он очутился на ветвях на уровне края фонарного столба. Путь вниз оказался для котика непреодолимым испытанием, и он стал жалобно мяукать. Неравнодушные прохожие обратились в Службу Спасения.

"За считанные минуты спасатели прибыли на место, и с помощью автолестницы поднялись к испуганному котику и спустили бедняжку "с небес на землю"", - говорится в публикации.

Также в ГСЧС опубликовали фото и видео, как доставали хвостатого древолаза.

В Одессе спасли кота, который взобрался на дерево на самую высоту и не мог спуститься (фото: facebook.com/DSNSODE)

На кадрах видно, что один из спасателей поднимался к коту по лестнице, и еще двое растянули страховку внизу, на случай, если животное не удержится и упадет.

К счастью, мурзатого удалось спокойно и аккуратно снять с дерева и спустить по автолестнице вниз.

"Котик до сих пор не может отойти от шока, тихо сидит на руках своего спасателя и не хочет отпускать", - добавили в ГСЧС.

Одесские спасатели на спецтехнике сняли кота с верхушки дерева около парка им. Тараса Шевченко (фото: facebook.com/DSNSODE)

Судя по ухоженному внешнему виду - этот кот не дворовой и у него, вероятно, есть хозяин. Можно предположить, что вскарабкаться на такую высоту животное подтолкнул или азарт охотника на птиц, или он сам спасался от собак и перестарался, поднимаясь вверх по стволу в поисках безопасного места.

Видео: в Одессе бойцы ГСЧС провели спасательную операцию, спустив котика с верхушки дерева